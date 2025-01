KSAU lidera Sertijab de 2 posições estratégicas da Força Aérea Indonésia, Marsma TNI Deny torna-se oficialmente o novo Dankopasgat

Bandung, VIVA – O Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica (KSAU), Marechal do TNI Tonny Harjono, nomeou hoje o Primeiro Marechal do TNI (Marsma) Asfanjauhari como Comandante do Comando de Manutenção de Material da Força Aérea (Koharmatau) e o Primeiro Marechal do TNI (Marsma) Deny Muis como comandante do Rapid Comando da Força de Ação (Kopasgat) Força Aérea Indonésia em Jingga Field, quartel-general de Kopasgat, Bandung, Java Ocidental.

No seu discurso, o Marechal Tonny do TNI da KSAU disse que Koharmatau e Kopasgat têm um papel importante no tratamento de dinâmicas estratégicas cada vez mais complexas.

“A Força Aérea Indonésia enfrenta grandes desafios, tanto do ponto de vista tecnológico como operacional. As Forças Armadas e o Kopasgat desempenham um papel essencial para garantir o sucesso das tarefas da Força Aérea Indonésia”, disse o Marechal da Força Aérea TNI Tonny Harjono da KSAU no seu discurso. declaração oficial recebida. por VIVA Militar, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

Koharmatau, continuou Kasau, é a vanguarda da manutenção de equipamentos de defesa da Força Aérea Indonésia, que deve inovar para apoiar a prontidão operacional. Através da engenharia reversa e do aumento da capacidade técnica, Koharmatau garante que todos os equipamentos de defesa estejam em ótimas condições.

Entretanto, acrescentou Kasau, o Kopasgat, como força de elite, desempenha um papel igualmente importante nas operações aéreas modernas, incluindo face às ameaças de drones e às ameaças nucleares, biológicas e químicas (Nubika).

Nesta ocasião, o número um da Força Aérea também expressou a sua mais elevada gratidão ao Marechal do TNI Oki Yanuar e ao Marechal do TNI Yudi Bustami pela sua dedicação durante o seu mandato.

“As conquistas alcançadas por Koharmatau e Kopasgat são uma prova clara de uma liderança competente e visionária”, disse ele.

Além disso, Kasau agradeceu também à Sra. Rina Oki Yanuar e à Sra. Retno Yudi Bustami pelo apoio no acompanhamento dos comandantes.

Para sua informação, nesta cerimónia o cargo de Dankoharmatau foi entregue por Marsda TNI Oki Yanuar, que se formou na Academia da Força Aérea (AAU) em 1988, para Marsma TNI Asfanjauhari. Marsma TNI Asfan é um dos oficiais superiores (Pati) da Força Aérea Indonésia que se formou na AAU em 1989.

Entretanto, a posição de Dankopasgat foi transferida de Marsda TNI Yudi Bustami para um novo oficial, nomeadamente Marsma TNI Deny Muis, que se formou na AAU em 1993.

Nesta cerimónia de transferência também foram assumidos os cargos de Presidente da PIA Ardhya Garini Combined Koharmatau e de Presidente da PIA Ardhya Garini Joint Kopasgat.

Vários altos funcionários estiveram presentes no evento, incluindo o 16º Comandante do Kopasgat, o Marechal Budhy Santoso do TNI, o Presidente da PIA, General Ardhya Garini, a Sra. Isa M. Tonny Harjono, e o Vice-Ministro de Estado em exercício. Governador de Java Ocidental e funcionários do TNI-Polri da região de Bandung. A presença destas figuras sublinha a importância do evento de inauguração na manutenção da continuidade da liderança da Força Aérea Indonésia.

Ao encerrar os seus comentários, Kasau espera que esta nova liderança possa levar Koharmatau e Kopasgat a maiores conquistas.

“Esperamos que este mandato seja uma motivação para continuar a inovar e contribuir para a criação de uma Força Aérea Indonésia adaptável, moderna, profissional, superior e humanista”, disse ele.