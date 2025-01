KSEB contratará SBICAPS como consultor de transações para projetos de energia hidrelétrica e armazenamento reversível

O Kerala State Electricity Board (KSEB) decidiu contratar a SBI Capital Markets (SBICAPS) como consultor de transações para o desenvolvimento de projetos hidrelétricos e projetos de armazenamento reversível (PSP) que fazem parte de um roteiro para aumentar a capacidade doméstica de geração de energia de Kerala.

De acordo com a proposta do KSEB, o SBICAPS, o braço bancário de investimento do State Bank of India (SBI), ajudará a concessionária estatal de energia a desenvolver e gerenciar estratégias de licitação e estruturas de concessão, convidando a Expressão de Interesse (EoI) e conduzindo negociações entre eles. partes interessadas e desenvolvedores. se reúne para identificar possíveis licitantes.

Além disso, também aconselharia o KSEB em questões relacionadas com o financiamento de projetos.

A administração da KSEB solicitou ao Engenheiro Chefe (Projetos) que assinasse um MoU com o SBICAPS e avançasse com o processo de Solicitação de Proposta para os projetos Hydel e PSP.

A decisão ocorre num momento em que o KSEB avança com planos para aumentar a geração doméstica do estado para 10.000 megawatts (MW) até 2030. A empresa de energia estimou que precisaria de 11.746 milhões de rupias para adicionar 1.478 MW através de projetos hidrelétricos, e outros Rs 16.751 milhões para adicionar 3.330 MW por meio do PSP.

A empresa de energia listou 18 projetos Hydel grandes e pequenos e dez PSPs para desenvolvimento.