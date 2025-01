KTR neutraliza o Congresso com referências de pesquisa econômica às receitas tributárias de Telangana, Projetos de Irrigação

O presidente de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao, citou a Pesquisa Econômica 2024-25 referências a projetos de desenvolvimento e parâmetros de desempenho de Telangana durante o regime do partido para neutralizar o Congresso.

Acusando o partido no poder (Congresso) em Telangana de fazer tentativas de manchar o supremo do BRS e o ex -ministro principal K. Chandrasekhar Rao, disse que “eles não podem apagar o fato de que Telangana era um pioneiro e triunfante em todos os setores sob o domínio do RAI. ”

“Descreditar a propaganda do Partido do Congresso na saúde fiscal de Telangana, nosso estado emergiu como o estado principal com 88% das receitas tributárias estatais (contribuição para as receitas totais de impostos). Essa conquista foi possível graças às políticas fiscais prudentes implementadas pelo ex -CM KCR Garu ”, afirmou ele em comunicado horas após a pesquisa econômica ser apresentada no Parlamento na sexta -feira (31 de janeiro de 2025).

A pesquisa reafirma o sucesso do modelo de Telangana e um desenvolvimento holístico, integrado, inclusivo e equilibrado sob o governo do BRS, disse ele, acrescentando que “apesar das campanhas incansáveis ​​de desinformação e desinformação contra projetos emblemáticos, como Kaleshwaram, Telangana permaneceu em um corredor frontal em irrigação. Ele disse que citou que Telangana exibiu cerca de 90% de cobertura de irrigação de sua área bruta esmagada devido à construção de novos projetos de irrigação.

“Entre o ano fiscal de 2016 e o ​​ano fiscal 21, a Índia sofreu um aumento significativo na cobertura e intensidade da área de irrigação. A cobertura da área de irrigação aumentou (durante o período) de 49,3% para 55% do corte da área bruta (GCA), enquanto a intensidade da irrigação aumentou de 144,2% para 154,5%. Os estados como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh e Telangana exibem alta cobertura de irrigação de sua área de corte bruto, com números de cerca de 98%, 94%, 84%e 86%, respectivamente ”, segundo a pesquisa econômica.

✅ A pesquisa econômica de 2024-25 reafirma o sucesso do modelo Telangana. 📝 A mais recente pesquisa econômica, publicada pelo governo central, destaca o desenvolvimento holístico, integrado, inclusivo e equilibrado de Telangana sob o governo do BRS. Aqui estão alguns aspectos excelentes de … pic.twitter.com/29npx2iq9f – Ktr (@ktrbrs) 31 de janeiro de 2025

Rao também destacou, da pesquisa, a referência ao We Hub. Ele disse que a iniciativa de empreendedorismo feminino anunciada durante a Cúpula Global de Empreendedorismo (GES) em 2017 se tornou um modelo a seguir para o país. Nós foi lançado com a visão de promover o empreendedorismo feminino, e é encorajador vê -lo florescer.

A cobertura da água potável e da Telengana se destaca no setor de serviços foram outros aspectos que procuraram destacar. “Graças à criação do KCR, Mission Bhagiha, Telangana se tornou um dos primeiros estados indianos a fornecer água potável a cada casa. Telangana se destacou no setor de serviços, com um alto serviço per capita GSVA e ações de serviço na GSVA ”, disse o ex -ministro e indústrias da TI.