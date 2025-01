Kuldeep Kumar da AAP aposta no desenvolvimento para manter o assento de Kondli

O líder do partido Aam Aadmi, Kuldeep Kumar, com seus apoiadores em um protesto. | Crédito da foto: ANI

Desde o voluntariado para o Partido Aam Aadmi (AAP) até novamente garantir a passagem do partido do círculo eleitoral de Kondli para as eleições para a Assembleia de Delhi em 5 de fevereiro, o líder do MLA e Dalit Kuldeep Kumar, de 35 anos, percorreu um longo caminho.

A sua jornada política começou há 12 anos, como voluntário, distribuindo panfletos no movimento anticorrupção na Índia liderado por Anna Hazare, que foi impulsionado por Arvind Kejriwal para lançar a AAP em 26 de novembro de 2012.

Kumar subiu rapidamente na hierarquia e se tornou o vereador mais jovem de Delhi aos 27 anos, depois de vencer as eleições municipais de 2017 no distrito de Kalyanpuri, no leste de Delhi. Ele continuou sua seqüência de vitórias, garantindo o assento reservado de Kondli nas eleições para a Assembleia de 2020, mas enfrentou a derrota nas eleições de Lok Sabha de 2024 no assento não reservado de East Delhi.

Implacável, ele está agora em campanha em Kondli com energia renovada, usando riquixás eléctricos com recortes do Dr. BR Ambedkar, também conhecido como Babasaheb, para angariar votos.

começo humilde

Filho de pai trabalhador migrante de Bijnor, Uttar Pradesh, que trabalhou como trabalhador de saneamento na Corporação Municipal de Deli, e de mãe dona de casa, o Sr. Kumar diz compreender a situação daqueles que residem nos jhuggis do seu distrito eleitoral.

“Nascido e criado numa casa de 200 metros quadrados em Mandawali, vi de perto as lutas da minha comunidade para ter acesso a uma educação de qualidade. No entanto, com a chegada da AAP ao poder, as coisas mudaram. Mesmo as pessoas das comunidades mais desfavorecidas têm agora oportunidades de frequentar a escola”, afirma.

Embora aspirasse a ser visto como um “líder de massas” durante as eleições de Lok Sabha, está agora a abraçar abertamente a sua identidade como um rosto Dalit proeminente do partido.

Política de Ambedkar

O MLA responde às alegações de dois ex-ministros que abandonaram recentemente o partido, afirmando que não apoia as classes atrasadas. Ele afirma que desde que a AAP chegou ao poder, tornou-se mais fácil praticar a política de Ambedkar, que defendia a justiça social e a igualdade para as comunidades marginalizadas.

“Anteriormente, os funcionários do governo tinham medo de colocar fotografias de Babasaheb nas suas secretárias ou nas paredes dos seus escritórios; mas desde que a AAP chegou ao poder, Kejriwal tornou obrigatório que todos os escritórios do governo tivessem a fotografia de Babasaheb”, disse Kumar. Ele acrescenta que o partido não se esquivou de defender as crenças de Babasaheb e até deu o nome dele às escolas.

Novas promessas

Agora ele está a levar a sua campanha às portas dos seus eleitores, prometendo cumprir as promessas de Kejriwal. Ele também assumiu mais dois compromissos: “Prometi ao povo de Kondli que me livrarei do monte de lixo de Ghazipur e levarei a conectividade do metrô a esta parte da cidade”.

O actual MLA não está apenas a fazer novas promessas, mas também promete continuar a melhorar as instalações e infra-estruturas de saúde na área se for reeleito para o poder.

Desde que apresentou os documentos de nomeação, Kumar, carinhosamente chamado de “Monu” por seus apoiadores, estabeleceu uma rotina diária que começa às 5 da manhã com uma caminhada matinal em um parque. Em seguida, ele mergulha no modo de campanha, conduzindo passeios e caminhadas, interagindo com eleitores e trabalhadores do partido e realizando reuniões em parques de bairros de sociedade fechada. Ele também se esforça para se conectar com pessoas de favelas e grupos JJ. Seu dia agitado termina às 23h.

“Um longo caminho a percorrer”

Embora Kumar continue confiante na sua ligação com o povo do seu círculo eleitoral antes das eleições, os seus residentes, principalmente trabalhadores do saneamento e trabalhadores que vivem em jhuggis, expressam preocupação com a infra-estrutura existente. Dizem que ainda há um longo caminho a percorrer na melhoria das estradas, na drenagem e na gestão de resíduos.