Kumbh Mela de Karnataka: Os devotos dão um molho sagrado em T.Narsipur quando o evento de três dias começa

Os ritos religiosos, incluindo vencer Homa no templo Agastyeshwara, seguidos por Maha Mangalaarti, marcaram o dia de abertura de Kumbh Mela três dias em T.Narsipur em Karnataka em 10 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ma Sriram

O 13º Kumbh Mela em T.Narsipur, que está na confluência de Rivers Cauvery, Kapila e Spatika Sarovara Invisible and Mythical, começou na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025).

As pessoas oraram em Agastyeshwara, Gunja Narasimhaswamy, Chowdeshwari e Hanuman templos antes de estabelecer os nadadores Ghats para dar saudação sagrada. Havia ritos religiosos, incluindo o Wins Homa no templo Agastyeshwara, seguido por Maha Mangalaarti.

Os videntes incluem Somshewaranath Swamiji do ramo de Mysuru de Adi Chunhanagari Mutt, Shivanandapuri Swami por Kaginele Mutt e outros lideraram os devotos ao tomar o mergulho sagrado para marcar a inauguração do evento de três dias.

Uma cidade do templo

Localizado a cerca de 35 km de Mysuru, T.Narsipur é considerado tão sagrado quanto Prayagraj em vista da confluência dos três rios. Além disso, a cidade tem um passado básico e está cheio de templos antigos, dos quais o templo Gunja Narasimhashamy, nas margens do templo de Cauvery e Agastyaehwara, são os mais famosos; Este último está associado ao Sage Agastya.

Estima -se que os templos pertencem à barganha ou ao período tardio de Chola, embora tenham sido expandidos por Hoysalas, governantes de Vijayanagar e adornados pelos Wadiyars de Mysore.

De origem recente

O Kumbh Mela aqui é de origem recente e começou em 1989 pela iniciativa de Suttur, Sri Shivaratri Deshikendra Swamiji e outros pontífices. O objetivo é incentivar o devoto a dar um mergulho na confluência em T.Narsipur, caso não possam chegar ao Kumbh Melas que ocorrem em Prayagraj, Haridwar, Ujjain ou Nashik.

Como resultado, o Kumbh Mela em T.Narsipur ocorre uma vez a cada 3 anos, coincidindo com o evento nos quatro lugares onde a tradição tem um passado cinza.

Os videntes incluem Somshewaranath Swamiji do ramo de Mysuru de Adi Chunchaanagari Mutt, Shivanandapuri Swami de Kaginele Mutt e outros levaram os devotos a tomar o mergulho sagrado para marcar a inauguração do Kumbh MELA três dias em T. Narsipur em Karnataka o dia. . Crédito da foto: Ma Sriram

Os acordos elaborados em vez disso

A administração do distrito fez acordos preparados para o evento e a polícia enviou 1.200 funcionários para evitar qualquer incidente desagradável. Além disso, 11 SPs, 4 SP adicionais, 27 inspetores também estão monitorando os acordos de segurança. Além de instalar barricadas como medida de segurança para banhistas, a administração do distrito também implementou mergulhadores especializados para lidar com qualquer requisito, durante o evento.

O comissário anexo G. Lakshmikanth Reddy disse que haverá uma congregação religiosa nos três dias, enquanto um Aarthi semelhante a Ganga Aarthi em Varanasi, está programado para terça -feira (11 de fevereiro). O Kumbh Punya Snana está programado para 12 de fevereiro, das 9h às 9h30 e das 12h às 13h

Haverá programas culturais das 16h nos três dias e os grupos populares de Mysuru e os distritos vizinhos funcionarão.