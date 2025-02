Kumbh não para a cultura de 5 estrelas, os devotos verdadeiros não querem brilhar, glamour: Mahant Dharmendra Das

Uma seção sadhus não está feliz com a conversa sobre as sensações virais em Maha Kumbh, dizendo que eles desviam a atenção do que o festival é realmente tratado: a espiritualidade e a fé dos devotos.

“Mahakumbh não é um centro de glamour e cultura de cinco estrelas, é o centro de Sadhus, os devotos e a fé Sanatán”, disse Mahant Dharmendra Das, chefe do Udasin Akhara Bandhua Kala Cantonment e presidente de todos os Udasin Udasin comunais.

Desde o início de Maha Kumbh no mês passado, muitas pessoas influentes, modelos e atores tiveram seu breve momento no sol da viralidade: o modelo se transformou em sadhvi harsha ricaria, vendedor de garland mona lisa, ‘iit baba’ abhay singh e mamata kulkarni ator para citar alguns.

“Se a mídia promove essas pessoas em vez de servir tantos sadhus, a culpa está na mídia. Por que a mídia está fazendo isso? Você deve pensar sobre isso”, disse Das. Pti Em uma entrevista no setor 20 de Triveni Road Mela Sthal em Prayagraj Mahakumbh.

O padre disse que muitos devotos vêm a Sangam para passar a noite sob o céu aberto e tomar banho no Ganges. Eles não se sentem desajustados pelos arranjos feitos para eles e não estão interessados ​​em “brilho e glamour” ou “tendas grandes”.

Ele disse que isso se refere à debandada em Mauni Amavasya, considerada o dia mais auspicioso do festival, no qual muitas pessoas foram mortas.

Das disse que os devotos que vieram ao Kumbh por sua fé obtêm “verdadeira salvação”. “Eles vieram para Sangam. Devemos aprender uma ótima lição com eles”.

Quando perguntado sobre Mamata Kulkarni com o título de ‘Mahamondaleshwar’ para um Akhara, ele disse: “O posto de Mahamondaleshwar e Mandalshwar é dado após a consulta com os videntes dos Akharas. Se alguém é um grande estudioso e seu serviço é comente então se torna mandalas.

O Kinnar Akhara eliminou Kulkarni do posto.

Quando perguntado sobre a debandada no Kumbh, Das disse que ainda não havia se recuperado da dor daquele dia.

Segundo números oficiais, 30 pessoas morreram no incidente e mais 60 ficaram feridos.

Das disse: “O primeiro -ministro, Yogi Adityanath, trabalhou duro e visitava frequentemente o Maha Kumbh para monitorar os acordos, mas os funcionários pareciam mais ocupados com o movimento VIP e não tinham tempo para cuidar dos devotos comuns”.

“Os funcionários estavam mais interessados ​​em dar instalações especiais à sua família e amigos e estragaram os esforços de Yogi Adityanath”, disse ele.

Muitos que foram pegos na debandada foram os devotos que esperavam que o ‘Snan’ ou o mergulho sagrado comecem com Mauni Amavasya.

Quando perguntado se a tragédia poderia ter sido evitada se houvesse melhores instalações para os devotos, Das disse: “Alguns devotos têm tanta fé em que vêm aqui e dormem na areia. Você pode construir uma cidade tão grande quanto Você pode, fazer todos os arranjos, mas há alguma fé e amor por barganha em algumas pessoas: elas ficam na areia e passam a noite sob o céu aberto e vão para casa depois de tomar banho de manhã.

Se 50 milhões de pessoas são esperadas em Maha Kumbh, 15 a 20 milhões de rúpias são desse tipo, disse ele. Segundo o governo da UP, quase 39 milhões de peregrinos visitaram Maha Kumbh até 6 de fevereiro.

Na debandada, ele pediu uma investigação sobre quem ordenou o fechamento de Ponto -Bridges “porque uma grande multidão se encontrava no nariz de Sangam” onde a debandada ocorreu.

O governo da UP formou uma comissão judicial e agora é de sua responsabilidade descobrir quem é o culpado, disse ele. A polícia culpou a superlotação abrupta pelo incidente.

Quando perguntado sobre as acusações do chefe do partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, de “má administração” no Kumbh, disse: “Isso é um ‘mela’, não um hotel de cinco estrelas. Aqueles que passam tempo nas margens do Ganga , canta bhajans pela manhã e volte depois que o ‘Snan’ não se preocupa.

Os partidos da oposição denunciaram a debandada como a má administração do CM Adityanath da Mega Reunião.

Maha Kumbh em Prayagraj começou em 13 de janeiro e continuará até 26 de fevereiro.