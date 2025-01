Kunker para Malasia, Pabowo quer encomendar problemas de trabalho

Kuala Lumpur, Viva – Presidente da República da Indonésia, Pabowo Subianto realizou uma reunião bilateral com o primeiro -ministro (PM), Datuk Seri Anwar Ibrahim na Towin Tower Petronas, Kuala Lumpur, segunda -feira, 27 de janeiro de 2025.

Nesta ocasião, os dois líderes concordaram em resolver problemas bilaterais, incluindo problemas de trabalho relacionados a serem disciplinados.

“Vamos resolver problemas bilaterais. Também concordamos que os problemas trabalhistas em ordem. Todos os nossos campos concordaram em aumentar a cooperação”, disse Pabowo após a reunião.

 Ministro da Defesa da Indonésia, Pabowo Subánto e PM Malaysia, Anwar Ibrahim

Pabowo também disse que esta reunião também discutiu relacionada ao dendê, onde os dois países eram o maior produtor do óleo de palma do mundo em torno de 80 %.

“Nós também somos o maior produtor de dendezeiros entre a Indonésia e a Malásia. Talvez produzamos 80% da produção. E acontece que o dendê é muito, muito importante. Egito, Índia, Paquistão, então acho que podemos fazer um muito bom.

 Doca. Especial, Pressione Burea do Secretariado Presidencial Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

A visita de Pabowo à Malásia deveria cumprir o convite do rei da Malásia, que foi precedido por Agong, sultão Ibrahim. A chegada de Pabowo foi aceita com a cerimônia honorária de Jajar no campo do palácio do estado, começa com o hino nacional dos dois países, seguido de uma foto de uma homenagem a 21 vezes.

Após a cerimônia, Pabowo participou de uma audiência com o sultão Ibrahim, onde também recebeu os parentes muito respeitados de Johor I (a ordem mais estabelecida de Johor Royal I).