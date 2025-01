Kurran Burner morto na Suécia

Salwan Momika, um refugiado iraquiano conhecido por cópias queimadas publicamente do Alcorão, na Suécia, foi baleada em seu apartamento em Sodertalje, informou as notícias locais. Diz -se que o assassinato ocorreu na quarta -feira, um dia antes de planejar comparecer ao tribunal por acusações de discurso de ódio.

Momika, que veio para a Suécia em 2018, recebeu atenção internacional cinco anos depois, depois de estabelecer várias manifestações que queimaram o Alcorão no país nórdico, causando protestos em vários países muçulmanos. Suas ações incentivaram as tensões diplomáticas entre a Suécia e os países, incluindo Iraque, Turquia e Paquistão. O governo iraquiano solicitou sua extradição e as autoridades suecas iniciaram o procedimento de deportação contra ele em 2023, embora esse procedimento ainda não tivesse sido concluído.

O ataque na quarta-feira supostamente aconteceu, enquanto o homem de 38 anos estava ao vivo em Tikict. A polícia sueca confirmou que prendeu cinco pessoas em relação ao assassinato, mas não revelou detalhes sobre a identidade ou os motivos dos suspeitos. Diz -se que os investigadores trabalham para determinar se o tiroteio é político ou religiosamente motivado.

Como observou a mídia, Momika deveria ter aparecido perante o tribunal na quinta -feira por uma penalidade no caso de um incentivo contra um grupo étnico para definir quatro queimaduras do Alcorão.













“Desde que foi confirmado que um dos acusados ​​morreu, a sentença deve ser adaptada ao fato de que não é possível punir a pessoa falecida”. O Tribunal Distrital de Estocolmo disse.

Outro réu, nesse caso, Salwan, em seu melhor, comentou as notícias do assassinato de Momika, alegando que ele também provavelmente seria alvo. “Eu sou o próximo”, Alugando um x.

Vários indivíduos na Europa foram direcionados ou mortos depois de se oporem publicamente ao Islã nos últimos anos. Em 2020, o professor francês de Samuel foi decapitado depois de exibir os filmes de desenhos animados do Profeta Muhammad em uma discussão na sala de aula sobre liberdade de expressão. Mais tarde naquele ano, três pessoas foram mortas em um ataque de faca em uma igreja em Nice. Em 2015, 12 pessoas foram mortas em um ataque terrorista aos escritórios de Charlie Hebda em Paris, depois que a revista publicou representações satíricas de Muhammad.