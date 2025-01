Kurt Angle, membro do Hall da Fama da WWE, revela porque não lutará novamente

Kurt Angle, membro do Hall da Fama da WWEque se aposentou em 2019, anunciou recentemente que não voltará a lutar. Sua última luta aconteceu na WWE WrestleMania 35, onde perdeu para Baron Corbin. Desde então, os fãs especulam que ele poderia retornar aos ringues.

Kurt Angle, que foi o primeiro oponente de John Cena quando Cena estreou na WWE em 2002, ouviu os fãs esperando uma partida entre ele e Cena durante a turnê de aposentadoria de Cena. Em 2019, durante sua turnê de aposentadoria, Angle queria que Cena fosse seu oponente final. No entanto, Vince McMahon da WWE disse que ele teria que esperar mais um ano devido ao enredo contínuo de Angle com o Barão Corbin. Angle também admitiu que não poderia lutar por mais um ano.

Recentemente no Insights com Chris Van Vliet, Kurt Angle revelou que não pode lutar contra John Cena em sua turnê de aposentadoria. Ele mencionou que embora não tenha estado no ringue durante uma luta completa, ele participou de um comercial há alguns meses.

Ele fixo“Fiz um comercial para a CBS e era para o pré-jogo da NFL para os Ravens e os Steelers. Então, eu e um cavalheiro chamado Kyle Brandt, ele é locutor esportivo da CBS. Ele fingiu ser os Ravens e eu fingi ser os Steelers. “Tivemos uma luta de wrestling profissional e eu estava esbarrando um no outro.”

Enquanto o WWE Hall of Famer revelou que ele participou de uma luta de wrestling profissional para o comercial, após receber golpes nas costas, ele percebeu que não poderia mais continuar com o wrestling profissional.

Kurt Angle explica sua decisão de se afastar dos ringues da WWE

Na mesma entrevista, Kurt Angle explicou que depois de sentir dores nas costas e não conseguir andar por uma semana, percebeu que não conseguia mais lutar. Ele é, socorro. Minha esposa me disse: “Você nunca mais entrará naquele ringue”, e ela está certa. “Eu nem deveria ter entrado no ringue, mas foi muito divertido fazer isso.”

No entanto, Angle acrescentou: “Mas eu adoraria lutar contra John Cena. Não há ninguém que queira lutar mais com o John do que eu na luta pela aposentadoria, principalmente pelo respeito que tenho por ele. “Eu simplesmente não consigo fazer isso.”

Ao longo dos anos, Kurt Angle enfrentou vários problemas de saúde, principalmente no pescoço, e recentemente revelou que não conseguiu andar por uma semana depois de sofrer inchaços. É compreensível que ele não possa mais lutar, pois seu bem-estar deve estar em primeiro lugar.