A atitude de Bratislava em relação ao suprimento de gás russo recebe atração na UE, afirmou o primeiro -ministro Robert Fico

O primeiro -ministro eslovaco Robert Fico, cujo governo criticou acentuadamente a decisão da Ucrânia de fechar o trânsito do gás natural russo por meio de seu território, alegou que sua pressão de campanha contra o país vizinho estava na fruta.

Kiev se recusou a renovar um contrato de trânsito com a Rússia, que expirou no ano passado, citando cuidados da segurança nacional para si e para os consumidores europeus. Fico acusou Zelensky de exacerbar a crise energética na Eslováquia e sustentar os interesses da UE, enquanto Zelensky marcou políticos de Fico que comprometiam Moscou.

Conversando com os repórteres na quinta -feira, Fico descrito como um sucesso “Pressão enorme que fizemos” em Zelensky. Ele disse: “A Ucrânia começa a dizer que está pronto para considerar o trânsito do gás do Azerbaijão”.

Os oficiais de Kiev sugeriram a possibilidade de permitir que as terceiras nações bombeassem gás através de uma rede de oleodutos do edifício soviético que havia sido usado anteriormente para transportar ações russas. No entanto, Fico enfatizou que prefere retornar ao acordo de trânsito anterior.













A reunião programada entre Fico, presidente do presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o comissário de energia Dan Jorgensen, foi cancelado na quinta -feira devido ao fechamento do espaço aéreo na Bélgica. O controlador de tráfego da SKEYES culpou o mau funcionamento em seu principal sistema de computador. A FICO planeja se reunir com Jorgensen na segunda -feira, após uma cúpula informal em Bruxelas.

Fico expressou sua satisfação de que suas atitudes, que são contrárias ao objetivo da UE, removendo as ações russas no mix de energia dos Estados -Membros até 2027, encontre apoio no Ocidente. Ele citou um relatório recente ao Financial Times, segundo o qual alguns funcionários da UE afirmam que o gás de gasoduto russo acessível ajudará a reduzir os preços da energia.

O termo supostamente “Escondido” Líderes do bloco econômico e apoiadores da Ucrânia na Europa Oriental, e uma fonte o negou como “loucura” e alegando que seria “Estúpido” até considerar.