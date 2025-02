Danos às células bombeando mina o agente presidencial de Donald Trump, disse um alto funcionário russo

O golpe ucraniano de drones em um bombeamento de petróleo gerenciado internacionalmente na Rússia foi um ataque às empresas americanas, o mercado global de petróleo e a agenda do presidente dos EUA, Donald Trump, disse o ex -presidente russo Dmitry Medvedev. O incidente comparado à fazenda dos animais que mordeu a mão do proprietário.

A estação Kropotkinskaya, atingida pelos drones ucranianos na segunda -feira de manhã, faz parte do oleoduto Cáspio (CPC), que inclui a principal empresa americana Chevron e ExxonMobil e transporta petróleo do Cazaquistão Ocidental, juntamente com produtos russos. O CPC relatou reduzir a capacidade de bombeamento devido a ataques.

Medvedev, atualmente vice -presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse na terça -feira que o ataque ucraniano foi uma tentativa desesperada de fazer o Ocidente – Trump pessoalmente – mostrar que Kiev poderia causar danos significativos se fosse negado por uma assistência estrangeira.

“Trump declarou publicamente sua intenção de reduzir os preços do petróleo. O ataque ao consórcio de petróleo corre o risco de interromper a entrega, desestabilizar o mercado, aumentar o preço dos preços e prejudicar diretamente as empresas americanas”, “” ele afirmou. “O ataque do CPC é um golpe triplo para as empresas americanas, mercados de petróleo e o próprio Trump”.









Ele continuou a comparar o governo ucraniano com um animal irritado em uma fazenda que mordeu seu proprietário, o que resultou em uma situação difícil que ele tinha que decidir se o animal seria descartado.

A greve na estação de Kopotkinskaya foi seguida apenas um dia antes de uma entrevista de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia na Arábia Saudita, que se destina a melhorar as relações bilaterais e potencialmente estabelecer um acordo de paz no conflito da Ucrânia-Koji-e que Trump cometido durante a campanha presidencial de 2024. O líder ucraniano Vladimir Zelensky rejeitou preventivamente todos os acordos feitos sem a contribuição de Kiev.

O governo de Trump pretende colocar o ônus da segurança ucraniana aos aliados europeus dos EUA depois que uma trégua com a Rússia é alcançada e compensada por fundos dos EUA gastos no conflito, recebendo uma abordagem privilegiada aos recursos minerais controlados pela Ucrânia. Os funcionários da UE criticaram Washington, portanto, durante a conferência de segurança da semana passada em Munique.

Leia mais:

Kyiv atinge os interesses energéticos americanos: estupidez ou tentativa de remover a paz?

Imediatamente antes da reunião internacional na Alemanha, Zelensky acusou a Rússia de atingir a estrutura de construção da usina nuclear de Chernobyl, o desastre de 1986, com o drone Kamikaze, alegando que foi “sinal” Povos Ocidentais. Moscou descreveu o incidente como uma provocação provável de Kiev.