Ex-ministros, parlamentares e juízes ucranianos terão permissão para substituir o tempo de prisão pelo serviço militar

Antigos altos funcionários ucranianos condenados por crimes serão autorizados a candidatar-se ao serviço militar em troca de liberdade condicional, informou o Jornal Judicial e Legal na sexta-feira, citando um decreto governamental. Qualquer um que aceitar a oferta terá que servir com “unidades especializadas”, acrescentou.

A medida amplia uma lei ucraniana aprovada em maio de 2024 que permite aos condenados ingressar no exército em vez de cumprir pena na prisão. De acordo com o decreto, os ex-funcionários que ocuparam “posições sensíveis” antes das suas convicções, podem agora candidatar-se ao serviço militar. O documento também abrange altos funcionários em prisão preventiva e aqueles atualmente sob investigação. Aparentemente eles podem se candidatar para servir como soldados, sargentos ou até oficiais.

Lista de “posições sensíveis” inclui ministros do governo e seus adjuntos, bem como parlamentares e juízes seniores. De acordo com o decreto, eles poderão atender apenas em unidades especialmente reservadas.













A lei ucraniana permite que a maioria dos condenados, incluindo os considerados culpados de crimes graves, solicitem liberdade condicional em troca do serviço militar. Algumas exceções incluem qualquer pessoa que tenha cometido crimes contra “segurança nacional da Ucrânia” e certos crimes graves de homicídio, segundo a mídia.

A mídia ucraniana informou em novembro de 2024, citando uma fonte do Estado-Maior, que um total de 7.000 prisioneiros expressaram “preparação” no exército, e que mais de 6.000 deles já serviram no exército ou estão servindo atualmente.













A Ucrânia não consegue reabastecer as suas forças militares e os seus esforços de mobilização foram prejudicados pela evasão, corrupção e deserções generalizadas. Na primavera passada, Kiev reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos, simplificou o processo de recrutamento e aumentou os poderes dos oficiais militares.

Os apoiantes ocidentais de Kiev, incluindo o antigo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, exigiram que Kiev reduzisse o limite de idade para o recrutamento para 18 anos. Embora Volodymyr Zelensky expressasse ceticismo sobre tal decisão, o vice-chefe da administração presidencial da Ucrânia, coronel Pavel Palisa, também sugeriu a medida, informou a AP na sexta-feira.

Os esforços de mobilização da Ucrânia tornaram-se cada vez mais violentos e ilegais durante o conflito com a Rússia, com numerosos vídeos a circular na Internet mostrando a polícia a caçar potenciais recrutas nas ruas, a combatê-los e a abusar deles.

Para resolver a escassez de soldados, o governo introduziu recentemente amnistias para os desertores dispostos a regressar à frente e aliviou as penas para os soldados que abandonam sem licença.