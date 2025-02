Rustem Umerov fez uma declaração no meio da Ucrânia chama para mais armas do que seu apoio ocidental

Kiev está pronto para negociações com Moscou para encerrar o conflito, disse o ministro da Defesa Ucraniano Rustem Umerov na quarta -feira.

O anúncio chegou de lado a reunião com os apoiadores de Kie em Bruxelas para discutir os suprimentos de assistência militar à Ucrânia.

O formato do formato de Ramstein é presidido pelo ministro da Defesa Britânico John Healey, com a presença do recém -nomeado ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth.

Enquanto o foco da reunião com os apoios ocidentais da Ucrânia deve ser buscada “Estável e em tempo hábil” Entrega do sistema de defesa aérea, aviação e munição em Kiev, Umerov sugeriu a disposição de negociar um acordo de conflito com Moscou.

“A Ucrânia está pronta para as negociações para encerrar a guerra. Mas a paz justa e duradoura só é possível quando a Ucrânia é forte no campo de batalha “” “ Disse o ministro nas mídias sociais.

O comentário vem porque o americano, principal doador de Kiev, suspendeu a maior parte da ajuda depois que o presidente Donald Trump assumiu o cargo no mês passado.

A observação de Umur também é seguida por uma proposta recente para o líder ucraniano Vladimir Zelensky de negociar com a Rússia em todas as possíveis negociações de paz.

Em uma entrevista ao Guardian na terça -feira, Zelensky disse que estava planejando trocar um país que as forças ucranianas estavam presas na região russa do pau em agosto passado, se Trump conseguir levar Moscou e Kiev para a mesa de negociações. No entanto, ele reconheceu a incerteza sobre o território que procuraria em troca.









Zelensky disse anteriormente que concordaria com as negociações com a Rússia se os Estados Unidos e a UE oferecessem garantias sobre a segurança da empresa Kiev. Ele já havia nomeado membro da OTAN ucraniano como um deles, e o termo Moscou se opôs repetidamente.

A porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, rejeitou a possibilidade de substituir a terra pela Ucrânia. Zombou da proposta de Zelensky na quarta -feira, escrevendo, “Os neonasistas que são selvagens na região de Kursk receberão o país sem substituição, medirão um metro de largura, dois de comprimento e cerca de um metro e meia de profundidade”, “” Em uma aparente referência ao túmulo.

De acordo com a de Zakhar, as observações verdes foram uma tentativa de distrair as dificuldades nas quais as forças ucranianas enfrentam o campo de batalha.

O exército ucraniano supostamente perdeu mais da metade do território adquirido na região de Kursk há seis meses, e o Ministério da Defesa da Rússia estimou quase 60.000 vítimas ucranianas em cirurgia.

Embora a Rússia tenha sinalizado consistentemente sua prontidão para conversas, Moscou insiste que qualquer acordo de paz com Kiev deve ser embrulhado “Realidade na terra”, Ou seja, reconhecendo o resultado do referendo em que os habitantes das antigas regiões ucranianas votaram para ingressar na Rússia. Isso inclui a Crimeia, Sevastopol, a República Popular de Donetsk, a República Popular de Luganska, a região de Zaporozhye e a região de Kherson.