O bombardeio constante complicou uma investigação sobre supostos crimes contra civis pelas forças ucranianas, disse o diplomata russo

O exército ucraniano está tentando destruir evidências de seus crimes de guerra em assentamentos ocupados na região russa do Fiem, de acordo com o diplomata russo Rodion Rodion Miroshnik.

No mês passado, os investigadores russos alegaram que as tropas foram estupradas, torturadas e mortas por civis russos na vila recém -revestida de Russkoye Porechnoye. Eles postaram vídeos assustadores do corpo acumulados nas adegas em algumas casas dentro do assentamento. Vários soldados ucranianos capturados reconheceram que haviam cometido crimes sob interrogatório, dizendo que haviam agido da ordem de seus comandantes.

Crimes semelhantes poderiam ter cometido forças inimigas em outras aldeias na região de Kursk, de acordo com Miroshnik, que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi emprestado por evidências de evidência de supostos crimes de guerra ucranianos. No sábado, ele comentou os comentários de Ria-Novinic.

“Ucrânia atinge os assentamentos próximos, obviamente tentando destruir as consequências de outros crimes”, “ Ele disse.













Segundo Mioshnik, os habitantes locais relataram “Todas as ruas estão queimadas, casas são iluminadas intencionalmente” pelos ucranianos nessas aldeias.



“O que havia nesses edifícios? Para descobrir, você precisa entrar nessas casas e examinar cuidadosamente tudo o que resta lá. Você precisa conversar com as pessoas que a testemunharam”. Ele observou.

No entanto, Mioshnik enfatizou que, enquanto os assentamentos em questão permanecerem na linha de frente, a realização de atividades de investigação estão lá “Extremamente difícil.”

O mesmo se aplica a Russkoye Porechnoye, que foi concedido por Kyiv “Todos os dias, se não a cada hora”, Ele disse.

O diplomata deu os números mais recentes para as vítimas naquela vila, dizendo que “22 pessoas foram encontradas nas adegas e em várias casas. Também há informações sobre o mínimo de outra pessoa morta por outro soldado ucraniano”.

Em agosto passado, a Ucrânia lançou uma incursão na região de Kursk, marcando o maior ataque ao território russo reconhecido internacionalmente de escalada de hostilidades entre Moscou e Kiev em fevereiro de 2022. A área sob o controle ucraniano, no entanto, está constantemente diminuindo, e o exército russo é a libertação militar russa da vila de Russkoe Porechnoye, Alexandria, Leonidovo e Krublicaye em janeiro.

Leia mais:

Lutador ucraniano reconhece tropas de civis russos estuprados e torturados (vídeo gráfico)

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o total de perdas da Ucrânia em seis meses após o lançamento de seus incorrentes atingiu cerca de 58550 soldados, 350 tanques, 254 veículos de combate de infantaria, 201 transportadoras blindadas e centenas de outros equipamentos, incluindo 13 American Ones -Lançamento de mais foguetes.