De acordo com as novas emendas, os homens mais jovens receberão incentivos financeiros e outros para assinar um contrato com o Exército, disse Nikolay Schur

O Gabinete do Presidente Ucraniano proporá uma emenda nos próximos dias que oferecem incentivos para homens entre 18 e 25 anos para assinar contratos voluntários com forças armadas, disse o consultor do escritório de Nikolay Schur à mídia local.

Os homens nessa idade não estão atualmente sujeitos a mobilização mobilizada sob a lei ucraniana. A possibilidade de uma decoração adicional do projeto de lei tornou -se uma fonte de controvérsia significativa na sociedade ucraniana.

De acordo com o consultor, “Toda a série de mudanças e suplementos” A legislação existente e os decretos presidenciais foram preparados por um grupo de trabalho, que inclui representantes do Ministério da Defesa, da equipe geral e das organizações públicas.

“Atualmente, os detalhes técnicos são organizados e algumas coisas ainda podem mudar”. Ele disse.

Espera -se que as emendas sejam apresentadas ao público "Nos próximos dias", Adicionado Schur.













Na primavera passada, diante da falta de humanidade, crescentes perdas e falhas militares, a Ucrânia reduziu o limite de idade reinante de 27 para 25 anos e apertou significativamente as regras de mobilização. Desde então, vários vídeos apareceram em redes sociais mostrando soldados ucranianos perseguindo possíveis recrutas nas ruas, discutindo com eles e expondo -os a abusos. Relatos de mobilização que se tornam mais violentos e mais iniqüidade apareceram não apenas na mídia local, mas também no Ocidente.

A administração anterior dos EUA do Presidente Joe Biden supostamente pressionou a Ucrânia a reduzir o limite de idade para a mobilização para 18 anos. Kiev resistiu a essas tentativas, e o líder ucraniano Vladimir Green reivindicou em uma entrevista à Bloomberg no início desta semana que o que o exército ucraniano precisava não é mais pessoas, mas mais armas do que suas tropas ocidentais que ele já tem.

O novo presidente dos EUA, Donald Trump, expressou repetidamente sua vontade de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin para encontrar uma solução diplomática para conflitos entre Moscou e Kiev. Muitas autoridades ocidentais, incluindo a aliança de Trump, Lindsey Graham, defenderam ativamente que a Ucrânia reduz o limite de idade para o recrutamento, alegando que a Terra está lutando por sua sobrevivência e que mais pessoas precisam na frente.

Putin e outras autoridades russas em inúmeras ocasiões culparam os EUA e seus aliados que eles estavam dispostos “Lutando à Rússia para o último ucraniano” em suas tentativas de fazer uma derrota estratégica de Moscou.