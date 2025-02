Há pouco tempo, Volodymyr Zelensky era um comediante na Ucrânia. Ele ganhou a vida Jogue um presidente fictício na televisão. Então, devido a uma mudança de destino, tornou -se algo real. E antes que ele tivesse tempo de se adaptar ao papel, a história o jogou no estágio do mundo, catapulando -o de um artista comum para um símbolo de resistência internacional.

Durante a noite, a mídia o transformou na encarnação da coragem, Churchill de Kiev, o homem que se recusou a fugir, o guerreiro parou contra a tirania. Mas e se essa narrativa for completamente falsa? O que acontece se Zelensky, em vez de ser o herói nesta história, é na verdade o homem que não permitirá que a guerra termine, não pelo bem de seu povo, mas porque a paz significaria sua própria queda?

Um bom líder prioriza a sobrevivência de sua nação. Ele sabe quando lutar e, mais importante, ele sabe quando negociar. Zelensky, no entanto,deixou claroque seu poder depende apenas da guerra e da guerra.

Não é por acaso que, à medida que as perspectivas do campo de batalha da Ucrânia pioram, como defeitos de soldados, como um recrutamento forçado a algo semelhante ao seqüestro, Zelensky mais uma vez estendeu a lei marcial. Sem eleições. Não há conversas de paz. Sem fuga. Porque se a guerra termina, o mesmo acontece com sua presidência. E isso, mais do que tudo, explica por que a guerra deve continuar.

A mídia principal, particularmente no Ocidente, não permite nuances. O mundo deve ser simples: Putin é o vilão, Zelensky é o herói. Esse é o quadro. Esse é o script. Qualquer coisa fora deste binário é a “propaganda pro-rusa”. No entanto, a realidade não é uma história em quadrinhos; Não é um filme da Marvel. Zelensky não é um soldado sagrado que defende a democracia. De fato, a Ucrânia mal se assemelha a uma democracia.

Desde a invasão da Rússia em 2022, Zelensky havia proibido Vários partidos da oposiçãoAssim, proibiu certos mídias e eleições adiadas com a justificativa que A votação em tempos de guerra é “impossível”. Impossível para quem? Para soldados em trincheiras, ou para civis que agora vivem sob a lei marcial indefinida?

A Ucrânia está em uma posição desesperada. As perdas do país são catastróficas. O trabalho está exausto, então Zelensky recorreu à caça de homens nas ruas. Existem inúmeros relatórios ucranianos homens arrastados de cafés e boates e jogado em caminhões como criminosos.

Lei Marcial significa que não há saída. Você não pode sair do país. Você não pode rejeitar. Esta não é a marca de um governo seguro. Este é o comportamento de um regime desesperado que tenta permanecer juntos pela força.

E, no entanto, a guerra deve continuar. É a única coisa que mantém Zelensky no poder. Se eu ligasse para as eleições, provavelmente perderia. O apoio a ele está caindo. Quanto mais se estende, mais óbvio se torna que a Ucrânia não pode vencer, não em nenhum sentido significativo. Isso não é 2022. O otimismo daqueles primeiros meses, quando o mundo acreditava que a Ucrânia poderia empurrar a Rússia. Até os Estados Unidos, o maior patrocinador da Ucrânia, estão marcando lentamente o apoio, e os especialistas em Washington admitem que uma vitória total ucraniana não é mais o objetivo.

A saga Zelensky não é nova. A história está cheia de líderes que se recusaram a deixá -lo ir, agarrando -se ao poder, mesmo quando suas nações desabaram ao seu redor. Havia Napoleão Bonaparte, que, depois de levar a França ao desastre na Rússia, poderia ter aceitado o inevitável. Em vez disso, ele escolheu mais guerra, arrastando sua nação esgotada para um derramamento de sangue maior antes de seu exílio final.

Mais recentemente, Saddam Hussein se agarrou à sua ditadura muito depois que o Iraque foi maltratado por sanções e conflitos, governando sobre um país devastado em vez de desistir do controle. Muammar Gaddafi poderia ter procurado asilo e salvo a Líbia de um colapso sangrento, mas seu ego exigiu que ele lutasse até o fim, o que finalmente o deixou ser arrastado pela rua e executado. Robert Mugabe saqueou o Zimbábue enquanto seu povo morreu de fome, estendendo seu governo por décadas até mesmo Seu próprio grupo não podia mais tolerar os restos.

Zelensky se junta a uma longa fila de líderes que priorizam seu próprio poço -sobre o poço de suas nações. Isso representa uma forma patológica de egoísmo, onde a auto -preservação tem a qualquer custo, mesmo que isso signifique que milhares de mulheres e crianças morrerão. E eles vão. A Ucrânia está sendo alimentada em um moedor de carne. No entanto, perversamente, a ilusão deve ser mantida.

E a mídia, desde que cumpra, ajude a vender ficção: o indomável Zelensky, a Ucrânia inquebrável, a nobre luta pela democracia. É uma história limpa e simples, fácil de digerir e fácil de justificar. Outra remessa de armas. Outro pacote de ajuda. Outra extensão de um conflito catastrófico que deveria ter terminado há muito tempo.

Mas a realidade objetiva não se importa com histórias com carga emocional. Está frio. É brutal. E a dura verdade é a seguinte: a Ucrânia está perdendo, e Zelensky garante que ele continue a perder.

Um líder racional veria a escrita na parede, enfrentaria o inevitável e tomaria a decisão dolorosa, mas necessária de negociar, para salvar o que resta em vez de reduzir a nação a nada mais do que cinzas. Mas Zelensky escolheu um caminho diferente, muitas vezes caminhava para homens bêbados de poder e cegos para as consequências. E para isso, a Ucrânia sangrará, até que não haja sangue para derramar.

John Mac Ghlionn é um escritor e pesquisador que explora a cultura, a sociedade e o impacto da tecnologia na vida cotidiana.

Fonte