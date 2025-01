LA Lakers e LA Clippers competem novamente em Los Angeles após tragédia de incêndio

Los Angeles, AO VIVO – A NBA retornará a Los Angeles após ser adiada devido aos incêndios que assolaram a área, com o LA Clippers programado para receber o Miami Heat no Intuit Dome, enquanto o LA Lakers enfrentará o San Antonio Spurs na terça-feira.

O jogo foi o primeiro dos Clippers em cinco dias, depois que o jogo em casa contra o Charlotte Hornets, no domingo, foi adiado. O Lakers também enfrentará o reagendamento de dois de seus jogos em casa, incluindo um jogo contra o Hornets na sexta-feira e o primeiro de uma série de dois jogos contra o Spurs no domingo.

“Quando as pessoas perdem suas casas, as crianças perdem suas escolas, até mesmo suas vidas, é muito difícil pensar em basquete”, disse o técnico do Clippers, Tyronn Lue, ao site da NBA.

“Espero que possamos trazer um pouco de alegria e união com o retorno dos jogos amanhã.”

 Incêndio em Los Angeles, Califórnia.

Os Clippers e Lakers também estão ajudando ativamente as comunidades afetadas pelo incêndio. O jogador do Clippers, Terance Mann, planeja doar roupas, sapatos e outros itens aos necessitados.

Enquanto isso, o Lakers anunciou uma campanha de doações para ajudar o Banco Alimentar Regional de Los Angeles. Os torcedores são convidados a trazer novos itens necessários para os jogos a partir de segunda-feira e a usar o centro de treinamento do Lakers em El Segundo como local de doação drive-thru a partir de terça-feira.

Jogadores e funcionários de ambas as equipes também sentiram o impacto direto do incêndio. Kawhi Leonard deixou a equipe para ver como estava sua família em Pacific Palisades, uma das áreas afetadas pelo incêndio.

O técnico do Lakers, JJ Redick, revelou que a casa que ele alugava com sua família pegou fogo, enquanto vários membros da organização Clippers tiveram que evacuar suas casas.

“Passamos por muita coisa nos últimos cinco dias”, disse Nicolas Batum, do Clippers. “Talvez este jogo possa ajudar as pessoas a esquecerem os seus problemas durante duas ou três horas.”

Além do jogo de terça-feira, tanto o Clippers quanto o Lakers também estão programados para jogar em casa na quinta-feira. Os Clippers enfrentarão o Brooklyn Nets, enquanto os Lakers enfrentarão mais uma vez o Miami Heat. (Formiga)