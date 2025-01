La Russa: “Bettino Craxi não deveria ter morrido no exílio”

“Craxi não deveria ter morrido aqui no exílio. Estas são as primeiras palavras do Presidente do Senado, Ignazio La Russa, ao chegar a Hammamet no Centro Internacional Dar Sebastien para lançar, juntamente com Stefania Craxi, a exposição de obras litográficas do artista emiliano “Faces do Século XX” . Nani Tedeschi e assim iniciaram as comemorações do 25º aniversário da morte do líder socialista na Tunísia. Conceito repetido posteriormente para enfatizar a importância do caráter de Craxi.

“Craxi, assim que o vento das notícias se acalmar, ele se tornará uma figura da história e, como todas as grandes figuras da história, pode ter luzes, pode ter sombras, mas não pode mais ser usado por nenhum dos lados como apoio. teses que têm impacto nos acontecimentos atuais”.

“Acredito que agora – acrescentou La Russa – já passou o tempo das invectivas, Craxi deve ser estudado como uma grande figura da história: não há figura na história de que não se fale para o bem ou para o mal, mas não sobre isso, há é uma dúvida mínima.” .”

“O que considero a maior dívida, fora o debate sério e tranquilo sobre o seu carácter, é que não o impedi de morrer no exílio no estrangeiro e não quis que fosse tratado em Itália. ele me levou para prestar homenagem aos que morreram no exílio naqueles anos, não esqueçamos o meu lado político, que, entre outras coisas, era algo independente fora do marco constitucional, talvez ele não o entendesse bem no início. tempo essa foi a primeira vez que a MSI foi abordada, naqueles anos em que chamávamos a Itália de casa, éramos muito poucos, enquanto hoje somos a maioria.”

“Craxi e Sigonella mostraram que a independência e a identidade nacional não são palavras, mas também devem ser ações; pode ter acontecido em outros momentos, mas o primeiro a fazê-lo foi definitivamente Craxi depois do interminável período pós-guerra, então eu não só não poderia dizer não hoje. O convite de Stefani, mas queria dizer sim ao convite porque senti que era também um momento daquela difícil pacificação do pós-guerra, que vem lentamente em muitas frentes, mas isso é outra história”, concluiu La Russa.

“Craxi era um patriota, amava a Itália e os italianos. Não se pode dizer que Craxi era um estadista, sim, mas os julgamentos… Ou Craxi era um estadista ou era corrupto.” Stefania Craxi disse isto em Hammamet ao abrir as cerimónias em homenagem ao seu pai, que morreu há 25 anos na Tunísia.

“Acredito que depois de 25 anos devemos ter a honestidade moral de falar de Craxi sem “se” e “mas”, não podemos dizer que Craxi foi um estadista e ao mesmo tempo construiu Mãos Limpas: abriria muito de uma contradição e é uma enorme hipocrisia, que ainda pesa na consciência da Itália republicana”.

Obrigada mais uma vez, senhor presidente, pela sua visita, foi uma honra, um reconhecimento, um ato de justiça e verdade para todos”, concluiu Stefania seu discurso ao presidente do Senado, Ignazio La Russo.

Bettino Craxi foi “perseguido injustamente pelo frenesi judicial da época”, mas é “um homem que deu muito à política italiana”. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, disse isto à margem da reunião do PPE em Berlim.

Lembrando que estará hoje em Hammamet, na Tunísia, para prestar homenagem ao líder socialista, Tajani disse que “Craxi, juntamente com Andreotti e Berlusconi, foi um dos grandes protagonistas da política externa do nosso país”, lembrando o valor de um “reformador ” que “não submeteu a hegemonia do Partido Comunista”.

Maraio (Psi): “Craxi é da esquerda, é um pilar”



“A história de Bettin Craxi deve voltar à esquerda, uma nova temporada começa este ano.” Assim, Enzo Maraio, secretário nacional do PSI, reuniu-se em Hamma com a delegação do partido para o aniversário da morte do líder socialista Bettino Craxi.

“É claro – explica Maraio – que Craxi sempre esteve à esquerda, que a história é a espinha dorsal da esquerda italiana, mas quando dizemos que queremos devolvê-lo à esquerda, queremos dizer que a partir de hoje evitaremos uma certo direito de aproveitar o grande político e incitaremos a esquerda a enfrentar novos desafios. Recomeçar a partir de Craxi não é abandonar a nostalgia nem construir um debate para os historiadores, mas construir a esquerda de hoje e de amanhã escolhe o caminho da reforma, à esquerda do pragmatismo contra o sectarismo ideológico, mantém unidos os direitos civis e sociais, constrói pontes com o mundo católico e não contrastes desnecessários Falar de reformas de mercado funciona abrindo e partindo do mundo sindical, mas sem ditar a linha para você, é ler o desconforto da juventude, acompanhando iniciativas de rua, exigindo respeito às mulheres e aos homens fardados, está a falar de segurança, é de orgulho nacional que nunca se tornará populismo.

“A animação da nova esquerda significa – continua – construir uma Itália mais forte no contexto internacional, um país capaz de ser protagonista no Mediterrâneo, no Médio Oriente, nas principais questões internacionais. certeza de que encontrarei no Partido Democrata, começando pelas reflexões de Bettini e De Luca e na visão da Secretária Ella Schlein de apoio autorizado diante de grandes desafios, a unidade da esquerda deve ser construída”

Reprodução reservada © Copyright ANSA