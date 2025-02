La Voz: Que moletons estava dando a Adam Levine à sua equipe?

Adam LevineO treinador de Rockstar de A vozestá de volta Temporada 27E ele está garantindo que sua equipe se destaque, não apenas com seu talento, mas também com seu estilo. Nesta temporada, Levine está dando moletons personalizados de seus membros da equipe que encapsulam sua atmosfera de vanguarda e rebelde. Mas o que torna esses moletons tão especiais?

Há mais detalhes aqui.

É isso que há nas moletons que Adam Levine deu aos membros da equipe de sua voz.

A cada temporada, os treinadores de voz recebem seus novos membros da equipe com presentes personalizados, e este ano não é diferente. Desta vez, Adam Levine está fazendo uma declaração com suas moletons de vanguarda.

Os moletons, que estream no episódio um, chamaram imediatamente a atenção dos espectadores. A frente apresenta um unicórnio de carranca com uma juba de arco-íris e uma pechincha com espinhos, dando uma estética punk-rock (através de NBC Insider).

Na parte de trás do moletons, Levine acrescentou um toque pessoal com as palavras “The Voice: Team Adam”, juntamente com mais esboços de unicórnio. Em geral, os gráficos inspirados na tatuagem estão espalhados pela roupa, que reflete o próprio amor de Levine pela arte corporal e pela cultura de rua.

Esses capuzes vêm de um unicórnio amigável, uma marca de roupas de rua que o juiz de voz está associado há anos. Foi visto vestindo roupas de unicórnio amigáveis ​​em vários ambientes.

O retorno de Levine a La Voz após uma pausa de cinco anos tem sido um ponto de destaque da temporada. Abriu em seu retorno ao programa em uma entrevista com NBC InsiderDizendo: “A única maneira de resumir é que apenas vigorosamente … a oportunidade veio na hora certa e estava realmente pronta. Eu não implica muita deliberação ou pensei demais. Eu me senti pronto.

Em junho de 2024, Levine a levou Instagram Para anunciar que você retorna ao reality show icônico. “O OG está de volta ao prédio! Voltarei ao #Thevouize no próximo 2025 ”, escreveu ele. “Mal posso esperar! V27 @nbcthevoice #teamadam “.