Labirinto 2: Robert Eggers de Nosferatu confirmado para trabalhar em novo filme

Roberto Eggers fechou um acordo para escrever e dirigir um novo filme do Labirinto.

Em dezembro de 2024, Jeff Sneider O InSneider relatou que Eggers havia fechado um acordo para co-escrever e dirigir uma sequência de Labirinto de 1986, dirigido por Jim Henson e estrelado por Jennifer Connelly e David Bowie.

Desde então houve poucas novidades sobre o projeto; no entanto, Prazo final Agora ele está confirmando a notícia.

Eggers está escrevendo o projeto com Sigurjón Birgir Sigurðsson, mais conhecido como Sjón, com quem colaborou anteriormente em The Northman, de 2022. Também foi anunciado recentemente que Eggers está fazendo um novo filme de lobisomem, intitulado Werwulf, que ele também co-escreve com Sjón. . Esse filme tem data de lançamento em 25 de dezembro de 2026 pela Focus Features.

O que mais sabemos sobre o filme Labirinto, de Robert Eggers?

Chris e Eleanor Columbus produzirão o novo filme de Eggers, Labirinto, ao lado de Lisa Henson, enquanto Brian Henson atuará como produtor executivo.

Os detalhes da trama do filme permanecem em segredo no momento. Não está claro se Connelly irá repetir seu papel como Sarah Williams.

Uma descrição do filme original do Labirinto diz: “Sarah, de dezesseis anos, tem treze horas para resolver um labirinto e resgatar seu irmão mais novo, Toby, quando o rei goblin Jareth concede seu desejo de ser levada embora.”

Eggers fez sua estreia na direção de cinema em 2015 com The Witch, estrelado por Anya Taylor-Joy e Ralph Ineson. Ele seguiu com The Lighthouse, de 2019, estrelado por Willem Dafoe e Robert Pattinson, antes de prosseguir para fazer The Northman. Seu filme mais recente é Nosferatu de 2024, estrelado por Bill Skarsgård como Conde Orlock e Lily-Rose Depp como Ellen Hunter.

A data de lançamento do filme Labirinto de Eggers ainda não foi anunciada. O Labirinto original está atualmente disponível para assistir no Amazon Prime Video, Hulu, Peacock, Paramount + e outras plataformas de streaming.