Agência de ajuda relata que instituições médicas e armazéns são classificados no país africano

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou que uma luta constante na República Democrática da cidade de Gom, leste do Congo, poderia resultar no fato de que o Ebola e outros padrões de patógenos fogem do laboratório, de acordo com a AFP.

O diretor regional do ICRC da África, Patrick Youssef, disse a repórteres em Genebra na terça -feira que o Laboratório do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica da Nação Central da África enfrenta o risco de reduzir a energia.

Disse a organização “Muito preocupado com a situação” No laboratório, um aviso em “Consequências inimagináveis ​​se (amostras), incluindo o vírus Ebola, que contém a propagação”.

Goma, a capital da província do norte de Kiva, obviamente se tornou um campo de batalha depois que os rebeldes do M23 anunciaram na segunda -feira que haviam capturado a cidade após semanas de difícil lutar contra o Dr. Kongga e as forças da paz da ONU.

O Dr. Congo, leste, é atormentado pela violência há décadas, porque dezenas de grupos armados, incluindo a suposta milícia M23 apoiada pelo M23, competem com o governo por recursos como ouro e diamantes.

Autoridades da ONU disseram que quase 6,5 milhões de pessoas foram deslocadas e os hospitais foram inundados com o aparecimento de pacientes feridos. A Reuters citou as agências de assistência como relatando que os cadáveres cobriam as ruas de Goma, enquanto o tiroteio na terça -feira colecionava uma cidade problemática. Os manifestantes atacaram as embaixadas conjuntas e da ONU, incluindo as de Ruanda, França e EUA, na capital de Kinshas, ​​condenando a suposta interferência estrangeira. A África do Sul anunciou na terça -feira que mais quatro de suas tropas em tempos de paz foram mortas no conflito na antiga colônia belga, tornando o número total de perdas do Uruguai e as perdas do Malawa perdidas para os soldados nas hostilidades em escalada.













O ICRC e o programa mundial de alimentos disseram que seus armazéns foram roubados.



“Estamos extremamente preocupados com a exacerbação da situação dentro e ao redor da cidade de Gom. Condenamos o roubo de nosso armazém médico na multidão quando os cuidados e a sobrevivência dos feridos que apoiamos depende disso “,” “ O diretor africano do ICRC escreveu no X.

A Rússia levantou repetidamente um alarme por causa da suposta transmissão de projetos biológicos militares ilegais inacabados da Ucrânia para a África pelos EUA. Ex -chefe de tropas de Moscou para proteção nuclear, química e biológica, o tenente -general Igor Kirillov, acusou Washington de usar vários países, incluindo o Dr. Congo, Serra Leoa, Camarões e Uganda, como testes de patógenos perigosos e remédios médicos experimentais. Ele foi morto junto com seu assistente em Moscou no mês passado.