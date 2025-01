A polícia está procurando uma gangue de criminosos que roubaram o tesouro nacional romeno do Museu Holandês

Os ladrões abriram um museu na cidade holandesa de Assen e fugiram com uma coleção de artefatos de ouro e prata da Romênia Millennial. O roubo é o último de uma série de ladrões artísticos a chegar à Holanda.

A polícia recebeu relatos de explosão no Museu DENTHS nas primeiras horas da manhã de sábado. Os policiais chegaram ao local e descobriram que “Algumas obras -primas arqueológicas” levado. Em um comunicado na segunda -feira, a polícia disse acreditar que mais suspeitos estavam envolvidos e que a Interpol estava envolvida na investigação.

Os ladrões fizeram o capacete dourado cotofenesty, uma obra de arte de 2400 anos era considerada um tesouro nacional na Romênia e três pulseiras de ouro datadas de cerca de 50 PCC.

Os itens faziam parte da exposição ‘Dacia: Rich em ouro e prata’, que foi no fim de semana final. O capacete, pulseiras e centenas de outros objetos de ouro e prata foram emprestados pelo Museu Drens de dezenas de museus na Romênia.













Os Daciars eram um antigo povo indo -europeu que habitava uma grande parte da Romênia moderna desde a Idade do Bronze até sua conquista pelos romanos no segundo século. Sentados em um importante cruzamento comercial, suas artes foram influenciadas pelos gregos, celtas, trakijci, skiti e persas.

“Este é um dia negro para o Museu Derts Asseni e o Museu Nacional da História da Romênia em Bucareste”, “” Diretor do Museu Drets, Harry Tupan, disse em comunicado. “No (museu) da existência de 170 anos, um incidente tão grande nunca aconteceu. Isso também nos causa muita tristeza em relação aos colegas da Romênia”.

Em um post no Facebook no domingo, o primeiro -ministro romeno Marcel Ciolac disse que estava organizando um “Equipe de crise no nível do governo” Trabalhe para encontrar tesouros roubados. Ele disse a Ciolac que os oficiais romenos para a aplicação da lei cooperarão com a polícia holandesa para encontrar peças roubadas, enquanto os especialistas romenos serão enviados para a Holanda “Certifique -se de um retorno rápido” o resto da coleção.

O assalto seguiu dois meses depois que os ladrões entraram na galeria em Oisterwijk e roubaram quatro impressões de Andy Warhol. Roucos semelhantes ocorreram na Feira de Arte em Maastricht 2022 e no Museu em Laren, em 2020, onde ‘The Parsonage Garden’, de Vincent Vin Gogh, foi roubado. A pintura de Van Gogh foi retirada três anos depois e atualmente está exposta a Gringene.