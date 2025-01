Ladrões pegam o trem ferroviário NY em Joyrida (vídeo)

Um grupo mascarado compartilhou um pouco de seu estômago nas mídias sociais, e eles foram convidados a policiar

A polícia da cidade de Nova York está procurando um grupo de pessoas que assumiram o trem ferroviário do trem em Queens e levaram a alegria.

A Diretoria de Polícia de Nova York (NYPD) postou fotos e gravações de seis indivíduos que acreditam ter assumido o controle do trem ‘R’ inatingível.

O roubo aconteceu antes das 22:30 no sábado, perto da estação da 71 Avenue, em Forest Hills, segundo a Nova York. Os policiais responderam inicialmente aos relatos de vandalismo, mas, em vez disso, o funcionário recebeu a administração metropolitana de tráfego (MTA), que relatou que vários indivíduos haviam embarcado em um trem R intocado e o levaram a uma breve alegria.

Os ladrões gravaram um momento e o compartilharam nas mídias sociais, postando vídeos de si mesmos na cabine do condutor e saindo da porta da frente.

Um vídeo mostra uma pessoa que controla os controles, enquanto o outro fica na porta da frente do trem com os pés pendurados nas trilhas, e a terceira pessoa em pé atrás dele.

De acordo com o NYPD, o trem R é protegido no local de instalação na 71 Avenue, no Queens. O MTA afirmou que o trem havia deixado sem vigilância e, ao voltar, a equipe descobriu que havia sido movido, mas voltou para perto de seu lugar original. As portas trancadas apontaram para os intrusos usando teclas de trânsito para acessar o trem.













“Obviamente, eles sabiam algo sobre onde estava o trem e como gerenciar o trem e como obter chaves”, “ O especialista em transporte de Robert Paaswell disse à CBS. “Depois de executá -lo, é apenas gás gasoso e uma borboleta se mover e desacelerar.”

Não está claro quanto tempo o trio conseguiu o trem ou o quanto eles viajaram, mas o vídeo nas redes sociais mostra como ele se move em alta velocidade. As autoridades disseram que os intrusos usavam tudo preto, mascaravam seus rostos e cobriam as câmeras em um marcador preto.

Depois de descobrir que o trem havia sido movido, os trabalhadores do MTA o levaram ao quintal do Queens para analisar suas informações de “quadro preto”.

O porta -voz do MTA disse a repórteres que o New York City Transit colabora com a polícia de Nova York na investigação do incidente.

A polícia disse que o incidente está sendo investigado como ameaças imprudentes, mas ainda não foi preso.