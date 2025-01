Lady Gaga apresenta novo álbum com contagem regressiva em seu site

Senhora Gaga causou sua chegada novo álbum por meio de uma contagem regressiva em seu site oficial. Conseqüentemente, os fãs do cantor Poker Face querem saber mais detalhes sobre o próximo álbum, incluindo a data de lançamento.

Isto é o que aprendemos.

Quando Lady Gaga lançará seu novo álbum?

Espera-se que Lady Gaga lance seu novo álbum em fevereiro de 2025.

O cantor do Bad Romance confirmou isso em entrevista ao Moda. Ela lançou o primeiro single do álbum, “Disease”, em 25 de outubro de 2024. Gaga já havia provocado a chegada do LG7 em maio de 2024, após o fim de seu Chromatica Ball. No final do especial de televisão, as palavras “LG7 Gaga Returns” brilhou na tela. Este álbum segue o lançamento anterior de Gaga, Harlequin, que serviu como companheiro de Joker: Folie a Deux.

No entanto, a contagem regressiva de Lady Gaga site oficialque quando desmarcado revela as letras LG1, terminará após 6 dias, no dia 27 de janeiro de 2024 às 11h EST. A contagem regressiva terminará nos seguintes horários nos seguintes locais ao redor do mundo:

Los Angeles – 8h

Nova York – 11h

São Paulo – 13h

Londres – 16h

Istambul – 19h

Tóquio – 1h (28 de janeiro)

Sydney – 3h (28 de janeiro)

Em entrevista durante a estreia do Chromatica Ball, a estrela de House of Gucci revelou que seu novo álbum diferia significativamente de sua discografia anterior. “Adoro quebrar gêneros e adoro explorar música”, acrescentou. “Há algo de lindo em saber que você será amado, não importa o que faça.”

LG7 verá Gaga retornar à música pop. Na entrevista à Vogue, Gaga deu crédito ao seu noivo, Michael Polansky, por encorajá-la a fazer um novo álbum pop.

Embora Gaga tenha afirmado que LG7 seria predominantemente pop ela mencionou em entrevista ao Los Angeles Times que seu novo álbum estava “cheio de (seu) amor pela música” e que abrangia vários gêneros, estilos e sonhos. “Isso salta de gênero de uma forma quase corrupta. E termina com amor”, disse ele. “Essa é a resposta para todo o caos da minha vida: encontro paz no amor.”