Lady Gaga defende a comunidade de transgêneros durante o discurso da aceitação de Grammys: “pessoas trans não são invisíveis”

Lady Gaga está falando sobre a comunidade de transgêneros, dizendo no palco do Grammy Awards que “as pessoas trans não são invisíveis”.

“As pessoas trans merecem amor”, disse o cantor de 38 anos no domingo aos 67 anosthGrammy Anual Awards em Los Angeles, depois de vencer o melhor desempenho da dupla/grupo pop com Bruno Mars para sua música, “Die With A Smile”.

“A comunidade trans merece ser levantada”, disse Lady Gaga, que nasceu Stefani Germanotta, aplaudiu.

“Música é amor”, acrescentou.

Os comentários do intérprete e do advogado LGBTQ LGBTQ ocorreram depois que o presidente Trump assinou uma ordem executiva na semana passada para restringir o acesso à atenção confirmada pelo gênero para crianças transgêneros e adolescentes com menos de 19 anos.

O presidente também assinou uma ordem executiva na semana passada que proíbe pessoas trans de servir abertamente o exército.

Embora ele não tenha nomeado Trump durante seu discurso de aceitação do Grammy, Lady Gaga mencionou sua vitória na Casa Branca em uma entrevista publicada nesta semana.

Dizendo que “ele orou”, Trump não venceria um segundo mandato, o artista disse à Elle UK “, isso só me lembra que precisamos de nós mesmos e apoiamos um ao outro. Eu sou uma das muitas pessoas que apóiam (o LGBTQ e outros marginalizados) comunidades.

