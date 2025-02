Lago Retteri para armazenar água fresca nas próximas monções, suprimento de água potável

Retteri, um dos corpos d’água desprezíveis da cidade, pode armazenar água fresca nas próximas monções e fornecer água potável.

Embora o Departamento de Recursos da WRD (WRD) deva concluir seu ambicioso projeto de restauração para junho, os residentes marcam preocupações sobre as invasões e drenos de águas residuais que são um obstáculo à restauração integral do lago.

A WRD disse que completou quase 80% do projeto de ₹ 43,19 milhões para rejuvenescer o lago e aumentar a capacidade de armazenamento de seus 32 milhões de pés cúbicos existentes (MCFT) para quase 46 mcft.

“Limpamos 80% do lodo no leito do lago e o usamos para formar três ilhas. O restante do total de sete lakh de metrô cúbico estimado no lago será eliminado em dois meses ”, disse um funcionário da WRD.

Excelente para mais de 400 acres, o lago é uma fonte importante de recarga de águas subterrâneas e foi identificada como uma fonte de tampão para a água potável de Chennai. Na seca de 2019, a água deste lago foi bombeada para o suprimento de água potável da cidade. O Chennai Metrowater tem sua infraestrutura para bombear e transmitir água para a estação de tratamento de Koathur.

Os moradores queriam que o trabalho, especialmente o desperdício, fosse acelerado. D. Neelakannan, presidente da Aliança Tamil Nadu das Associações de Bem -Estar Residentas e residente de Madhavaram, disse que deve haver transparência no trabalho que é realizado e que o Conselho de Informações deve ser mostrado com destaque.

Os esforços de rejuvenescimento não estão completos, a menos que as invasões identificadas sejam eliminadas e as águas residuais liberadas através dos drenos da água da chuva sejam conectadas. Uma ilha poderia ter sido planejada em vez de três para armazenamento adicional, disse ele.

Os moradores também queriam que o projeto de rejuvenescimento da Autoridade de Desenvolvimento Metropolitano de Chennai (CMDA) também fosse realizada simultaneamente e viabilidade para examinar as instalações de navegação.

As autoridades da WRD disseram que, além de fortalecer o Bund e reparar o caminho, o departamento concluiu 50% do trabalho para construir uma parede composta por três km. Atraso na eliminação de invasões em Kathirvedu e Nehru Nagar devido a casos judiciais mantidos no trabalho.

As ilhas foram construídas como jardins de ninho de pássaros nas linhas do lago Paruthipattu. Era uma característica amigável com o meio ambiente e não teria um problema de erosão do solo, acrescentaram as autoridades.