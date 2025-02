Lalu Prasad patrocinou criminosos quando está no poder em Bihaha

O ex -deputado de Rajya Sabha, Subhash Yadav, que já foi considerado um assistente próximo da cabeça de Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad, causou uma controvérsia na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025), alegando que Prasad liderou os criminosos patrocinados e acordos negociados de renome da residência do ministro principal durante o regime de RJD no estado. Isso ocorreu um dia em que Prasad disse que o RJD nunca permitiria ao BJP formar o governo em Bihar.

“Nós (Sr. Yadav e seu irmão mais velho, Sadhu Yadav) fomos difamados … Ele (Sr. Prasad) patrocinamos criminosos em todos os cantos do estado. Os acordos de seqüestro foram negociados na residência do ministro principal e o próprio Prasad esteve envolvido em algumas negociações ”, disse Yadav. Quando perguntado quem “difamado”, o Sr. Yadav respondeu secamente: “Sr. Prasad e (sua esposa e ex -primeiro -ministro de Bihar) desvios Devi, quem mais?”

Tanto o Sr. Yadav quanto o Sr. Sadhu Yadav são irmãs -na lada do Sr. Prasad. Durante o regime de RJD, os irmãos desfrutaram de uma influência política significativa e enfrentaram vários casos, mas depois se separaram com o Sr. Prasad para desenhar seu próprio caminho político, que não foi bem -sucedido. Em fevereiro de 2024, o Sr. Yadav se rendeu ao Tribunal Especial de MP/MLA em Patna em um caso de monitoramento da terra depois que uma terra de terra chegou para demolir sua residência Kautilya Nagar após uma ordem de fixação.

Enquanto isso, o Presidente do Estado do BJP, Dilip Jaiswal, agradeceu ao Sr. Yadav por ligar para a pá. “Nós (BJP) queremos agradecer ao Sr. Yadav por ligar para uma pá … Bihar não esqueceu aqueles dias da selva Raj durante 1990-2005”, disse Jaiswal.

No início do dia, conversando sobre os resultados das eleições da Assembléia de Délhi, o Sr. Prasad disse que o BJP não poderia formar o governo em Bihar “até que (RJD) esteja aqui”. A eleição da Assembléia em Bihar será apresentada em outubro a novembro deste ano. No entanto, o BJP respondeu. “O BJP tem uma oportunidade de ouro para manter o poder em Bihar, juntamente com Janata Dal (United) do nitista Kumar, mas quem será o primeiro -ministro é difícil de prever agora, pois será decidido pela liderança superior”, líder do BJP Em Bihar disse O hinduJogando dúvidas sobre o Sr. Kumar continuando como o ministro principal de outro mandato.