Lalu Prasad rejeita a declaração do BJP para formar o governo em Bihar após os resultados eleitorais de Delhi

O chefe de Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Prasad, na quinta -feira (13 de janeiro de 2025) rejeitou categoricamente as reivindicações do Partido Bharatiya Janata (BJP) para formar o governo nos resultados das eleições da assembléia do Bihar Post Delhi.

Respondendo à consulta sobre o impacto da eleição da Assembléia de Délhi em Bihar, conforme afirmado pelo BJP, que resultados semelhantes seriam vistos em Bihar quando a eleição da Assembléia estiver agendada em outubro de novembro.

“Não haveria impacto em Bihar, eles seriam expulsos”, disse Prasad à mídia fora de 10, Circular Road, a residência oficial do ex -primeiro -ministro de Bihar Raws Devi em Patna.

Quando o pessoal da mídia perguntou sobre os líderes do BJP que alegavam formar o governo em Bihar depois de Delhi, Prasad também disse: “Como o governo se formará? O BJP não pode formar o governo em Bihar sempre que nós (RJD) estamos aqui. As pessoas entenderam o BJP e você também.

Nas eleições da assembléia recentemente concluída, 70 assentos, o BJP conquistou 48 assentos, enquanto a partida de Aam Aadmi (AAP) foi derrotada após 10 anos no poder com apenas 22 assentos. O Partido do Congresso não conseguiu nem ganhar um único lugar na capital nacional.

Desde então, os resultados de Delhi foram anunciados que vários líderes da Aliança Democrática Nacional (NDA) de Bihar e do nível nacional expressaram sua confiança de que, depois de Delhi, Bihar é o seguinte onde o Partido Açafrão formará o governo.

O ministro da União e fundador de Hindustani Awam Morcha (Secular) Jitan Manjhi havia publicado uma mensagem sobre a plataforma das redes sociais, afirmando que Delhi era o trailer e Bihar por vir.

Da mesma forma, o vice -ministro adjunto de Bihar e o líder do BJP, Samrat Choudhary, disse que a NDA obterá mais de 200 cadeiras em Bihar devido ao trabalho de desenvolvimento do primeiro -ministro e do primeiro -ministro Nithis Kumar. Ele acrescentou que Arvind Kejriwal levou Delhi à mesma situação difícil em termos de estradas e eletricidade, onde Bihar estava no governo de Lalu Prasad.

Janata Dal -(United) O presidente do estado, Umesh Kushwaha, disse que o destino de RJD em Bihar será ainda pior do que o destino político da AAP nas eleições de Délhi porque o caráter político e o comportamento de ambos os partidos são semelhantes.

Quando perguntado quem formará o governo em Bihar, Prasad disse: “Tejashwi Yadav formará o governo”.

Quando os resultados foram anunciados, Tejashwi também reagiu a ele dizendo que Bihar é um estado completamente diferente e o BJP terá que entender isso.

Reagindo à declaração do chefe de RJD, JD- (U) MLC e porta-voz Neeraj Kumar disse: “Lalu Prasad Ji, seu filho declarou que você não é adequado à política. Agora você está na quarta etapa da sua vida. A história testemunhou o quão ruim o RJD serviu em 2010. Mais uma vez, em 2025, o RJD enfrentará o mesmo destino e a NDA ganhará 225 assentos e formará o governo sob a liderança de Kumar Ji “.

O principal vice -ministro de Bihar, Vijay Kumar Sinha, também reagiu com a declaração do Sr. Prasad dizendo que a NDA certamente formará o governo em Bihar.

“Não é certo se Lalu Prasad existir ou não, mas uma coisa tem certeza de que a NDA retornará novamente. Não há necessidade de uma pessoa como Lalu Prasad que destruiu o estado e está profundamente enraizada na corrupção ”, disse Sinha.