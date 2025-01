Lançado banco de dados de 10.000 genomas humanos

A Índia concluiu e disponibilizou uma compilação de um ano de 10.000 genomas humanos da Índia, representando 83 grupos populacionais, ou aproximadamente 2% dos 4.600 grupos populacionais do país, como base de dados. Esta coleção servirá de modelo para futuras pesquisas sobre doenças e terapias medicamentosas.

Este banco de dados ‘Genome India’, como é conhecido, estará agora disponível para pesquisadores de todo o mundo para pesquisa e está localizado no Centro Indiano de Dados Biológicos (IBDC), Faridabad, Haryana.

Uma primeira análise dos genomas estima cerca de 27 milhões de variantes de baixa frequência (ou relativamente raras), das quais 7 milhões não são encontradas em bases de dados de referência semelhantes em todo o mundo. Certos grupos populacionais apresentam frequências mais altas de alelos ou versões diferentes do mesmo gene. Durante as últimas duas décadas, muitos países criaram bases de dados dos genomas da sua população, para diversos fins, incluindo a estimativa de riscos de doenças, reações adversas a medicamentos, o estabelecimento de bases de dados genealógicas e perfis de ADN.

No entanto, um objetivo importante dos genomas de referência indianos é que os pesquisadores estudem doenças. “As descobertas do Genoma Índia não são apenas científicas: elas têm potencial para intervenções clínicas direcionadas, avançando a medicina de precisão para melhores cuidados de saúde”, disse o Ministro de Estado da União (Independent Charge) para Ciência e Tecnologia, Jitendra Singh, num evento aqui para anunciar o projeto.

Os investigadores que pretendam aceder aos genomas deverão apresentar uma proposta que será analisada por um comité independente com o compromisso de respeitar a partilha de dados e as políticas de privacidade. Embora a base de dados armazene informações sobre grupos populacionais, estes dados não serão classificados por castas ou nomes tribais, mas serão codificados numericamente, disse Rajesh Gokhale, secretário do Departamento de Biotecnologia. O hindu.

Descrevendo o projecto como “histórico”, o primeiro-ministro Narendra Modi, num discurso em vídeo, disse que abriu caminho para a Índia fortalecer a economia biotecnológica, bem como a produção baseada na biotecnologia.

Especialistas associados ao projeto disseram que, embora apenas uma pequena fração dos grupos populacionais da Índia tenha sido estudada, a porta estava aberta para expandir o banco de dados para um milhão de genomas. “Embora os custos sejam um factor limitante, um milhão aumentaria dramaticamente o conhecimento da diversidade genética da Índia”, disse Kumaraswamy Thangaraj, do Centro de Microbiologia Celular em Hyderabad e um dos líderes do projecto.