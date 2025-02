Lanka Dinakar reitera a declaração sobre a miséria dos MNGs

Os funcionários revelaram a miséria dos fundos durante a revisão e eu mantenho minhas palavras, diz o presidente do programa Lankar Dinakar, vinte pontos. | Crédito da foto: foto do arquivo

O presidente do programa de vinte pontos, Lanka Dinakar, alegou que o governo anterior do YSRCP não havia sido capaz de usar os fundos do MNREGS e usaram mal os fundos.

“Estamos revisando a implementação do MGGS em Andhra Pradesh durante a posse do YSRCP entre 2019 e 2024. Vamos buscar uma investigação abrangente sobre o uso inadequado de fundos”, disse Dinakar para a mídia aqui no sábado (22 de fevereiro de 2025 ).

O presidente do distrito do BJP Visakhapatnam, Parasa Rama Raju, também estava presente.

Dinakar disse que está revisando a implementação de vários esquemas patrocinados no centro em termos do distrito entre 2019 e 2024. “A revisão de 15 distritos foi concluída. Concluiremos a revisão dos distritos restantes antes de 30 de abril. Apresentaremos um relatório ao governo ”, disse ele.

O Sr. Dinakar realizou recentemente revisões com os funcionários dos distritos de Sri Sathya Sai, Kadapa, Chittoor e Nelore. Durante sua revisão da Nelore, ele mencionou que quase ₹ 2.000 milhões de rúpias da direita do componente permaneceram não utilizadas nos distritos de Srikakulam e Vizianagaram entre 2019 e 2024.

No entanto, a declaração causou críticas a uma seção da mídia que dizia que Dinakar fez tais acusações sem entendimento adequado.

Reiterando seus comentários, Dinakar disse que permaneceu com suas palavras e acrescentou que fez a declaração com base nas informações fornecidas pelos funcionários. “Verifiquei a implementação de esquemas patrocinados centralmente em Srikakulam e Viziananaram nos dias 24 e 28 de dezembro, respectivamente. A miséria dos fundos foi revelada pelos funcionários durante a revisão. Mais uma vez, verifiquei com os funcionários. Eu mantenho minhas palavras ”, ele disse e lançou os números oficiais para a mídia.

Dinakar disse que, se os fundos de quase ₹ 2.000 milhões de rúpias não fossem usados, o total de fundos que não eram usados ​​em todo o estado seria muito mais. “Os fundos que também foram usados ​​foram gastos em violação das regras. Pedi aos funcionários que destacassem os fatos ”, afirmou.