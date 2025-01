Lápis e papel salvarão a mente de nossos filhos

Da bulimia à anorexia, da automutilação à ansiedade e dos ataques de pânico às tentativas de suicídio: os transtornos mentais entre os jovens estão aumentando constante e exponencialmente. Entre eles, porém, há um que não é suficientemente levado em consideração: o comprometimento gradual das capacidades mentais das crianças.

Há um declínio claro e “controverso” associado ao uso indevido de tecnologias digitais tanto na escrita como na leitura.

“Algumas capacidades básicas, como a memória, o espírito crítico e, sobretudo, a capacidade de concentração, estão cada vez menos disponíveis para as novas gerações. Os jovens, ou seja, as classes dominantes de amanhã, estão gradualmente a reduzir as suas capacidades mentais: isto é muito preocupante, que a política não pode ignorar”, alerta Andrea Cangini, jornalista e ex-parlamentar, diretora do Observatório Papel, Caneta & Digital, centro permanente de análise fundado pela Fundação Luigi Einaudi no dia do feriado nacional de escrita e mão.

Os números iniciais são impressionantes: nos últimos 10 anos, as dificuldades de aprendizagem entre os estudantes italianos aumentaram 357% e os casos de disgrafia 163%.

“Comecei como jornalista para cobrir esta questão, depois, como senador na comissão de cultura, pressionei por uma investigação sobre o impacto digital nos processos de aprendizagem dos jovens. Ouvimos neurocientistas, psiquiatras, grafólogos e vários especialistas.” : todos pintaram um quadro sombrio das consequências associadas ao abuso da tecnologia no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades mentais, à capacidade de prestar atenção e concentrar-se”.

– Como isso é possível? O que muda se eu ler o livro em formato eletrônico ou em papel? “As causas nunca são únicas, mas todos os centros de estudo mais prestigiados, de Harvard a Tel Aviv, de Oxford à Austrália, dizem-nos a mesma coisa: desde que os smartphones se tornaram disponíveis para os jovens em 2007, temos assistido gradualmente a um sistema mental sistemático. deterioração. Na verdade, está piorando a cada ano. escrever à mão, em letra cursiva, estimula 12 áreas do cérebro, digitar no teclado estimula apenas 2. Escrever à mão estimula o hemisfério esquerdo do cérebro, que supervisiona o pensamento lógico linear. Se você não escreve à mão, ele se desenvolve porque. é hiper-urgente, a parte certa, o emocional, que é importante, mas só se for equilibrado pela parte racional Se a parte racional enfraquece, ficamos reféns das nossas emoções e não temos força intelectual para controlar.”

– E o que vai mudar na leitura? “Quando você lê no papel, você presta mais atenção e lembra melhor o que aprende. Fizeram um experimento na academia militar de West Point. Dividiram o curso em duas partes: a turma que usava lápis e papel teve melhores resultados em 20 -30% maior do que aqueles que usaram ferramentas digitais E casos semelhantes foram estudados em todos os lugares: além disso, os dados são claros: A caligrafia reforça a identidade: não é por acaso que quando as crianças aprendem escrever, a primeira coisa que fazem é desaparecer: os grafólogos que vão às escolas dizem-nos que as crianças agora têm dificuldade até em segurar uma caneta como deveriam.”

– E há diferença entre escrever em letra cursiva e cursiva, como fazem os anglo-saxões? “Esta é uma grande batalha que os americanos também estão travando: em 8 estados introduziram a escrita no currículo escolar e é uma revolução para eles.

Até a Ministra da Educação sueca, Lotta Edholm, quando assumiu o cargo há dois anos e meio, desmantelou tudo o que tinha sido feito antes em relação à utilização do digital: na Suécia também foi introduzido nos jardins de infância. Ela jogou fora os comprimidos e reintroduziu o papel.”

– Devemos voltar à caneta e ao tinteiro? “Nosso observatório inclui, além de algumas empresas privadas que nos apoiam, como Moleskine, Accademia della Crusca, Garant para crianças, Telefono Azzurro e grandes comissões de psicólogos, psiquiatras, grafólogos, educadores: todos estão convencidos de que Nosso Alarme é não é uma forma de nostalgia.” O entusiasmo pelo digital não deve varrer o que há de bom no velho mundo.”

– O que as escolas devem fazer? “Muitos recursos estão chegando para digitalizá-los, mas sem dar orientação sobre como fazê-lo. Há um estudioso, Manfred Spitzer, que nos diz que quanto mais a escola é digitalizada, mais as habilidades das crianças diminuem. . Estamos gastando rios de dinheiro público em algo que piora a situação dos nossos estudantes.”

– No entanto, este governo parece estar a ouvir o seu grito de alarme: “O ministro é perito em encontrar a dieta mediática adequada. Existe o risco de ser considerado uma caricatura, mas não o é: em todo o mundo, em todos os parlamentos e governos, os ocidentais têm isto, eles também colocam o problema na circular de Valditaro sobre os telemóveis, tem sido muito ridicularizado, mas é sagrado: os telemóveis não são uma ferramenta educativa, mas apenas uma fonte de distracção, e como tal seria devem ser evitadas.escolas para ajudar as crianças a se desintoxicarem do alcoolismo nas redes sociais, da exibição compulsiva de vídeos, da rolagem constante de imagens de felicidade e beleza ou de videogames que têm os mesmos efeitos químicos do uso de cocaína: estimular o cérebro a produzir dopamina é difícil desconectar do smartphone As crianças precisam ser informadas.”

