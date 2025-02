Larsson na Itália com “filosofia mínima de deslocamento”

A primeira apresentação italiana, a noite de ontem em Pordenona, para a filosofia mínima de deslocamento (Hyperborea), o novo livro Björn Larsson. O escritor sueco, entre o público italiano mais famoso e amado, diálogo com Claudio Cattaruzza, curador do festival, em uma reunião organizada pela Associação de Trabalho Cultural.

A escolha da Pordenona para iniciar o volume não é acidental, mas nasceu do carinho de Larsson pela cidade, que foi fortalecido por sua participação em 2017 no Dedu Festival, que celebra o autor em março e investiga o trabalho em 360 graus (este ano (Este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano (este ano foi escritor Kader Abdolah).

O público respondeu com entusiasmo a uma entrevista brilhante, durante a qual o autor contou sua experiência com Pendulayd no comando entre a Dinamarca, a Suécia e a Itália. De fato, por mais de quarenta anos, Larsson acumulou milhares de quilômetros em balsa, trem, ônibus e avião, registrou detalhes, hábitos e paradoxos do pêndulo. O livro, folheto ágil e divertido, mistura episódios da vida com profundas reflexões sobre a sociedade contemporânea, a linguagem, a mobilidade e o isolamento durante a pandemia. Não há falta de críticas ao capitalismo e à loucura da modernidade, mas o tom é sempre leve e cheio de autoconfiança.

“A chegada não apenas significa movimento: é uma experiência suspensa, uma vez fora do tempo quando você se vê refletido, observe, momentos vivos de liberdade inesperada”, enfatizou Larsson durante a noite.

