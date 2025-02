Latma Mnek 2025, 19 navios de guerra estrangeiros e 19 formas de formação de combate no estreito de Badung, Bali

Bali, Viva – 38 navios de guerra que consistem em 19 navios de guerra estrangeiros e 19 navios de guerra marinhos ou Kri navegaram e formaram uma formação de combate

No estreito de Badung, Bali.

38 Marinha da Marinha da Marinha da Marinha e navios de guerra navegando dentro da estrutura de Komodo (Mnek) 2025 Komodo (Mnek) 2025 da Marinha Internacional (IFR).

Chefe do Gabinete Marinho (Ksal) Almirante Tni Muhammad Ali, juntamente com o chefe da Marinha ou o chefe do Gabinete Marinho (Kasal) de países amigáveis ​​e dezenas de países que participam do chefe da Delegation Latma Mnek 2025 Isso navegou no Badung no Badung no Rarito Badung com a bordo em Kri Radjiman Wedyodyninger-992 (Kri RJW-992).

O navio de guerra KRI RJW-992 navegou em torno da Testemunha do Estreito Badung da Formação por 38 navios de guerra que participaram do Latma Mnek 2025 por 90 minutos escoltados por Kri Bung Karno-369, que é uma guerra presidencial do tipo guerra.

Esta revisão da frota internacional é uma maneira de melhorar as relações de cooperação, especialmente no campo da diplomacia da marinha indonésia, que deve ser continuamente incentivada a manter a estabilidade da segurança marinha. Essa atividade também visa promover a colaboração entre a Marinha e a Marinha em todo o mundo.

Leia também: 7 Oficiais da TNI explodiram estrelas do coronel para o primeiro marechal

 Viva militar: Ksal Tni Muhammad Ali Almirante testemunhou a formação de navios de guerra

A atividade do IFR, que é uma série do 5º Mnek 2025, é uma prova do compromisso da Indonésia de incentivar a cooperação internacional, fortalecer a diplomacia naval e garantir a estabilidade e a segurança do mar e realizar a interoperabilidade na região. Este grande evento não apenas mostra a capacidade do fuzileiro naval da Indonésia, mas também fortalece o papel da nação como um participante importante nos assuntos marítimos mundiais.

Para levar em consideração, até 38 países com um número total de equipes de defesa estrangeira envolveram até 19 navios de guerra, 7 heli e 3 MPa participaram do mnek de 2025 iniciado pela Marinha da Indonésia. Enquanto isso, a Marinha da Indonésia mobilizou 19 Kri que se juntou a um.

O Ministro da Infraestrutura Coordenadora e o Desenvolvimento da Antiguidade, o Agus Harimurti Yudhoyono, que também participou da abertura do 5º MNek 2025 em Bali, disse, com a presença de líderes, chefes da Marinha, incluindo ambassatadores, apegos de defesa, De 37 países amigáveis, o total de participantes tem 38 anos. Os países deste ano, que enviaram suas guerras que realizaram tarefas além da guerra.

“Com o cenário que apresenta assistência ou operação ou operação humanitária e gerenciamento de desastres, os países devem se unir, sinergizar e colaborar para fornecer paz e estabilidade na região”, disse Agus Harimurti Yudhoyono.

Enquanto isso, o Ministro da Economia Criativa, Teuku Riefky Harsya, explicou que a Marinha não apenas mostrou habilidades militares, mas podemos mostrar o mundo pecador e colaborar com países amigáveis, podemos trazer bons benefícios, especialmente no campo das operações militares que eles não são a guerra (quem).

“Vejo que toda a Marinha se preparou para este exercício, especialmente a participação no destaque/alívio de desastres humanitários (HA/DR), incluindo operações de gerenciamento de desastres naturais. Este é um fórum muito bom para a Marinha unir uma boa comunicação e manter o bem Relacionamentos com os participantes “, disse Teuku Riefky Harsya.

Além disso, ele acredita que a Marinha pode se tornar uma marinha da classe mundial, não apenas para realizar operações militares, mas também em termos de diplomacia marítima.

“Com um forte relacionamento diplomático, podemos evitar possíveis conflitos nessa região”, concluiu.

A implementação do 5º Mnek 2025, é uma manifestação tangível para se candidatar ao Presidente do Presidente da República da Indonésia Pabowo Subianto, um dos pontos é incentivar a independência da nação através da economia criativa, onde essa atividade retira em Bali . A propósito, isso é um destino turístico para melhorar a economia das pessoas no setor de turismo.

Leia também: O coronel Benny inaugurou de Ksau para ser o comandante de Denmabesau