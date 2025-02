Laura Meizani íntima de homens caucasianos, Nikita Mirzani Dê Restu

Yakarta, vivo – Laura Meizani roubou a atenção do público novamente depois de circular uma foto de si mesma, familiarizando -se com um homem caucasiano. O momento foi levantado diretamente pela mãe, Nikita Mirzani, através de sua conta pessoal do Instagram recentemente.

Leia também: Última condição de Lolly, não velada e participa ativamente de atividades úteis em casas seguras

Até agora, a identidade de um homem caucasiano que ainda não foi revelado com Laura. No entanto, o advogado Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, tirou uma pequena foto da figura. Segundo ele, o homem tem uma faixa etária que não é muito diferente de Laura. Mova -se ainda mais.

“Sua idade permanece a mesma, não muito longe de Laura. De uma maneira diferente”, disse Fahmi Bachmid em uma sessão de entrevista virtual recentemente.

Leia também: Nikita Mirzani informa as pessoas novamente à delegacia: não vou deixar ir!

https://www.youtube.com/watch?v=pevo8pqfye

Não apenas isso, Nikita Mirzani também deu uma pequena pista sobre o relacionamento de Laura com o homem caucasiano. Ele revelou que o homem era um amigo íntimo de sua filha naquele momento.

Leia também: Uploads de foto de Lolly, Nikita Mirzani revelou a condição atual de sua filha

“Esse é um amigo próximo agora”, disse Nikita quando se conheceu na sede da polícia do metrô do sul de Yakarta na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Além disso, Nikita apóia a proximidade de Laura com o homem porque ela vê o impacto positivo dado na vida da princesa. Segundo ele, o ambiente de amizade é muito influente na personalidade de um.

“Como eu sempre digo, o meio ambiente e a associação são muito decisivos. Se estiver perto de uma boa pessoa, é claro, os resultados também serão melhores”, disse Nikita.

Nikita também mencionou sua experiência pessoal na escolha de um ambiente de amizade. Ele disse que as mudanças ocorreram em sua vida, uma vez que permaneceram longe de pessoas que trouxeram influências negativas.

“Como eu antes. Se você é amigo de pessoas que gostam de ensinar barulhento ou fazer problemas, você pode se levar por um longo tempo. Embora eu não queira ser assim. Mas você pode ver minha mudança para si mesmo Agora “, disse ele.

Com um tom de piada, Nikita também disse que sua filha agora está namorando uma pessoa melhor do que antes.

“Alhamdulillah, agora Laura é muito melhor. No passado, ela estava perto dele com ‘Satanás’, agora com humanos. Então a mentalidade também muda”, disse ele com um sorriso.

Nikita também transmitiu um pedido de desculpas àqueles que podiam se sentir decepcionados com as mudanças de Laura e sua proximidade com o homem caucasiano.

“Como agora Laura voltou ao caminho certo, para aqueles que se sentem decepcionados porque não podem controlar ou doutrina Laura novamente, peço desculpas. Isso é realidade, Laura recuperou a consciência e retorna a si mesmo”, disse Nikita Mirzani.