Laura Meizani, também conhecida como Lolly, pede para ser adotada por Razman Nasution

Jacarta – Sabe-se que Laura Meizani Mawardi, vulgo Lolly, fugiu ou escapou de uma casa segura. No meio da fuga de Lolly da casa segura, ele foi visto visitando a Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta junto com seu advogado, Razman Nasution.

Na transmissão do Brother Journal no YouTube, Razman Nasution, que acompanhava Lolly, revelou que depois que a filha mais velha de Nikita Mirzani fugiu da casa segura, Lolly a contatou, mas o advogado a ignorou. Segundo Razman, naquele momento ele não quis responder porque até agora muitas pessoas afirmavam ser Lolly. Role mais, ok?

Porém, depois que Lolly enviou uma gravação de voz para convencê-lo e fez uma videochamada, Razman finalmente acreditou que a garota era a Lolly que ele conhecia.

“Aí quando liguei, fiquei surpreso que já às 22h30 ele já estava na frente do meu escritório, sabe, ‘Cara, me ajuda’. então não tive escolha de ir (ao escritório dele). “Mas ele não quis fazer isso mais tarde, perguntei por que ele me escolheu (ele disse) que acreditava em mim”, disse Razman.

Razman e sua família visitaram Lolly, que estava em um hotel. Nessa época, ele entrevistou a filha mais velha de Nikita Mirzani e foi revelado que Lolly não se sentia mais em casa na casa segura. Até que finalmente levou Lolly para a Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta.

“Aí ele me esperou no Hotel Horison, vim com minha família para uma entrevista. Não tive outra opção a não ser trazê-lo aqui (Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta). “Mas Lolly não quer mais ir para a casa segura como eles contaram a ela, agora eu não sei”, disse ele.

Laura Meizani pede para ser adotada por Razman Nasution

 Razman Arif Nasution, Foto: Isra Berlian

Em outra ocasião, a equipe jurídica de Razman Nasution, Rahmad Riadi, revelou que a fuga de Laura Meizani de seu próprio esconderijo não teve nada a ver com Razman Nasution. Isto também foi confirmado por Rahmad Riadi diretamente à filha mais velha de Nikita Mirzani.

“Quero transmitir um pouco de informação sobre a conversa com a Irmã Lolly ou LM. “Como o Sr. Razman disse ontem à noite que não havia nenhum cenário por parte do escritório de advocacia RAN ou do Sr. Razman pessoalmente em relação à fuga da irmã de Lolly, Lolly transmitiu isso claramente para mim”, disse ele.

Em conversa com Laura, Riadi revelou o motivo pelo qual a filha mais velha de Nikita Mirzani escapou da casa segura. Ele explicou que a razão pela qual Laura fugiu foi porque ela estava com medo porque foi colocada com ODGJ e pacientes com HIV.

“Então eu brinquei com Lolly: ‘Lolly, o que você faria se eles te levassem de volta para a casa segura?’ Lolly disse lá: ‘Cara, eu não quero mais ficar na casa segura porque na casa segura eu Não estou ligado ao ODGJ, uma criança com mais de “14 anos que tem VIH e tenho muito medo dessa condição”, disse ele.

Naquela ocasião, Laura também revelou que se tivesse que voltar para uma casa segura, Laura havia pedido a Riadi que apresentasse um pedido de adoção ao Tribunal Religioso. Laura contou que Riadi chegou a dizer que Razman Nasution era a figura que ele queria como pai adotivo.

“(Laura revelou) ‘Se isso acontecer, peço-lhe, peço-lhe que simplesmente apresente um pedido ao Tribunal Religioso para que ela seja adotada.’ quer estar com o Sr. Razman”, disse ele.

Nessa ocasião, Riadi sublinhou também que o incidente em que Laura Meizani escapou da casa segura se deveu puramente à vontade da jovem de 17 anos, sem a intervenção de Razman Nasution.

“Isso significa que não estamos criando nenhum cenário, mas isso é puramente humanitário. Ontem à noite fui chamado 20 vezes pelo Sr. Razman e pela equipe por volta das 23h30 às 03h00, sinto muito porque a cada 23h00 meu celular fica em modo de espera, então não há notificações depois desse horário. Na verdade, por volta da madrugada entrei em contato com o Sr. Razman e o abordei aqui (Polícia Metropolitana do Sul). Jacarta). “Então essa é a condição, não existe nenhum cenário relacionado às condições que existem hoje (sexta-feira, 10 de janeiro de 2025). “Afirmamos firmemente que hoje devemos trabalhar juntos para salvar Lolly”, disse ele.

Laura Meizani foi confiada ao Hospital da Polícia de Jacarta

 Laura Meizani, também conhecida como Lolly

Após o incidente da fuga de Laura Meizani de uma casa segura, a Comissão Indonésia de Proteção à Criança (KPAI), a Unidade de Implementação Técnica para a Proteção de Mulheres e Crianças (UPT PPA) e a Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta realizaram uma reunião de coordenação. Com base nos resultados da reunião de coordenação, soube-se que Laura permaneceria temporariamente no Hospital da Polícia Nacional. Esta decisão foi tomada considerando o estado psicológico de Laura que precisava ser restabelecido.

“Os resultados da reunião das partes sobre onde L será confiado e os resultados obtidos são que devemos primeiro confiar o filho de LM porque devemos primeiro recuperar a sua psicologia. confiou LM ao Hospital da Polícia Nacional neste momento “Isso é o resultado da decisão da reunião de coordenação”, disse o chefe de relações públicas da Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta, Comissário da Polícia Nurma Dewi, citado numa transmissão do YouTube.

O Hospital da Polícia Nacional foi escolhido considerando que a recuperação do estado psicológico de Laura só poderia ser realizada por médicos profissionais. Além disso, esta decisão foi tomada para cumprir os direitos de Laura quando criança de ser protegida da violência.

“Então, depois da reunião de coordenação, tudo deve ser restaurado, e o que se recupera é claramente do ponto de vista psicológico, quem pode tratar é um médico. Para prestar atenção aos direitos das crianças que devemos cumprir, incluindo a proteção contra a violência “, disse Nurma.