Laurene Powell Jobs enfrenta problemas de saúde no Maha Kumbh e se recupera de ‘Ganga snan’

Oprimida pela enorme multidão no Maha Kumbh, Laurene Powell Jobs, a viúva do cofundador da Apple, Steve Jobs, passou mal por um breve período, mas está se recuperando depois de um ‘Ganga snan’ e um descanso.

O seu entusiasmo em aprender sobre o Sanatan Dharma continua forte, de acordo com um comunicado emitido pelo governo de Uttar Pradesh na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

A empresária e filantropa bilionária recebeu um novo nome, ‘Kamla’, de seu guru Mahamandaleshwar Swami Kailashanand Giri de Niranjani Akhara.

“Laurene passou brevemente mal na segunda-feira, mas está se sentindo melhor depois de ‘Ganga Snan’ e do intervalo. Seu entusiasmo em se aprofundar no Sanatan Dharma continua forte”, disse Swami Kailashanand, citado no comunicado do governo.

Swami Kailashanand disse Vídeos PTI que enfrentou alguns problemas de saúde devido às multidões.

Ele descreveu sua nova discípula como uma mulher “simples, virtuosa e humilde” com grande interesse no Sanatan Dharma. “Ela é livre de ego e totalmente dedicada ao seu guru”, disse ele.

“Todas as suas perguntas giram em torno do Sanatan Dharma e ela encontra grande alegria e satisfação nas respostas”, acrescentou.

Mahant Ravindra Puri, chefe do Akhara Shri Niranjani Panchayati, disse PTI que a busca da Sra. Laurene pela espiritualidade a levou ao Maha Kumbh.

“Ela tem um novo nome aqui, Kamla. Ela é muito simples, suave e desprovida de ego, e está aqui porque foi inspirada pela cultura atemporal Sanatani”, disse Puri, que também é presidente da Akhil Bharatiya Akhara Parishad ( ABAP). ), o corpo máximo de 13 ordens monásticas hindus.

“Sua busca pela espiritualidade a trouxe até aqui. A forma como ela se comportou no akhara deixa claro que apesar de estar entre as pessoas mais ricas e famosas do mundo, ela não tem ego e não se vangloria. com graça”, acrescentou.

Exceto por alguns breves videoclipes dela que foram compartilhados pela mídia na semana passada, Jobs evitou amplamente a mídia no maior encontro religioso do mundo até agora.

Em videoclipes compartilhados online no sábado, ela é vista vestida com um terno salwar amarelo pêssego com uma estola açafrão e um colar Rudraksha no pescoço.

“Ela se mantém discreta. Anteontem (domingo), pedi que ela viesse sentar no estrado durante um evento, mas ela permaneceu sentada no fundo”, disse Puri.

“Ela veio aqui para testemunhar a nossa cultura Sanatani eterna e atemporal, o núcleo de toda consciência. Ela também está aqui para encontrar os sentinelas da fé Sanatani, os santos e videntes”, disse ele.

Puri, que também é presidente do Mansa Devi Mandir Trust, Haridwar, disse que Jobs veio ao Kumbh pela primeira vez.

Quando questionado sobre quanto tempo ficaria com ela, Puri disse: “Ele veio à nossa casa, Niranjani Akahra, no domingo e ficaria aqui por alguns dias”.