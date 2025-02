Espera -se que um diplomata russo fale sobre questões como a oposição de Moscou às guerras comerciais e um limite de um lado

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou à África do Sul para participar da reunião de ministros dos Estados -Membros. O evento de dois dias de 20 a 21 de fevereiro é realizado em Joanesburgo, África do Sul.

Lavrov abordará inúmeras questões na reunião, incluindo “É necessário recusar uma atitude de confronto ocupada pela elite neoliberal e propor medidas específicas para superar tendências destrutivas”. De acordo com um comunicado ao público, o Ministério das Relações Exteriores publicou na quarta -feira.



“O ministro russo também repetirá a oposição da Rússia com guerras comerciais, um limite de um lado e outras manifestações de abordagens discriminatórias”, “” Foi adicionado.

O diplomata também teve que realizar uma série de reuniões bilaterais à margem da reunião, que ocorre no tema: “Solidariedade, igualdade e sustentabilidade”.









A África do Sul assumiu oficialmente a liderança rotativa do fórum da Interviera em dezembro, herdando o Brasil no grupo federal do grupo no Rio de Janeiro. Pretria era a única voz africana em um grupo de 20 grandes economias até que a União Africana fosse oficialmente admitida como membro da cúpula do bloco em Nova Délhi, na Índia, em 2023.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, prometeu usar a presidência de seu país para melhorar a prioridade do desenvolvimento do sul global, incluindo a resolução do impacto das mudanças climáticas.

No entanto, os Estados Unidos, que devem assumir a presidência do G20 em novembro deste ano, se opuseram aos planos propostos propostos.

No início deste mês, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio “Faça coisas muito ruins”, incluindo o uso de sua presidência para promover problemas de solidariedade, igualdade, sustentabilidade e mudanças climáticas.

Moscou descreveu o presidente da África do Sul na quarta -feira como um “Um evento marcado para o Praetorium e todo o continente africano”.

Em entrevista aos legisladores russos antes de partir para Joanesburgo, Lavrov disse que o G20 deve ser usado para ensinar “Os colegas ocidentais para trabalhar de forma produtiva juntos, não para impor suas abordagens unilaterais”.



“No G20, juntamente com tijolos semelhantes aos países e outros países do sul e leste global, conseguimos impedir as tentativas do Ocidente para a agenda da ‘Ucrânia’, impor decisões discriminatórias desiguais nos campos da economia, Finanças, comércio e ar condicionado, “ ele afirmou.

A viagem de Lavrov à África do Sul é seguida por seu retorno da Arábia Saudita, onde ele liderou a delegação russa para conversar com autoridades americanas em Riad na terça -feira para encerrar o conflito na Ucrânia.