O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o presidente Vladimir Putin, Yury Ushakov, viajarão para a Arábia Saudita na segunda -feira para se encontrar com a equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, para preparar o terreno para a próxima reunião de dois líderes, anunciou o Loutileter de Kremlin Dmitry Peskov.

Na semana passada, Trump fez seu primeiro telefonema com Putin desde que voltou ao escritório. Após uma conversa de 90 minutos, Moscou e Washington anunciaram que os dois líderes em breve se encontrariam cara a cara, e depois descobriram que a referência seria realizada na capital saudita, Riad.

Em uma entrevista aos jornalistas na segunda -feira, Peskov afirmou que Lavrov e Ushakov, sob instruções de Putin, viajam para Riyadh para se encontrarem com uma delegação americana na terça -feira. As conversas serão dedicadas à reforma de relacionamentos bilaterais, incluindo as próximas conversas sobre a solução da crise da Ucrânia e a organização da cúpula de Putin Trump.

Peskov explicou que a Arábia Saudita foi escolhida como um lugar para conversar em alto nível porque “Os lados americano e russo estão correspondentes a ambos”.

Um porta -voz observou que ainda não está claro quando as conversas acontecerão sobre o fim do conflito da Ucrânia, enfatizando que a possibilidade de manter essas negociações só será discutida na terça -feira entre as delegações russas e americanas.

No entanto, ele enfatizou que “Todo mundo está tentando falar sobre o que fazer para interromper a guerra a todo custo”. Alegando que fazia muito tempo, muitos no Ocidente queriam estender a luta.

Durante sua campanha eleitoral, Trump prometeu repetidamente resolver rapidamente o conflito na Ucrânia se ele retornasse ao seu dever. Enquanto ele inicialmente prometeu terminar a luta em “24 horas”, Desde então, Trump enviou seu enviado especial sobre a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, para encontrar uma solução nos primeiros 100 dias desde sua presidência.

De acordo com o relatório da Bloomberg no domingo, o governo de Trump está sendo pressionado para estabelecer uma cessação de fogo em um conflito até 20 de abril. Kellogg também afirmou que o Plano de Paz dos EUA poderia ser revelado em um futuro próximo.

Enquanto isso, Moscou enfatizou que nunca havia se afastado das negociações de manutenção da paz, mas enfatizou que não aceitaria congelamento temporário de hostilidades e que aderiria a suas demandas para resolver os problemas radiculares de conflito, incluindo neutralidade e desmilitização da Ucrânia.