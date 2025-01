LBSU Beach x UC Riverside Highlanders: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

UC Riverside está em turnê, mas não parece esgotada. Eles saltaram para uma vantagem rápida de 38-32 contra o LBSU.

O UC Riverside entrou no jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipas se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

UC Riverside Highlanders na praia de LBSU

Registros atuais: UC Riverside 9-5, LBSU 6-8

Como assistir

O que saber

O LBSU estará diante de seus torcedores na quinta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem aproveitar a vantagem de jogar em casa. Eles e os UC Riverside Highlanders se encontrarão em uma batalha do Big West às 22h (horário do leste dos EUA) em Walter Pyramid. The Beach tentará estender sua atual seqüência de cinco vitórias consecutivas.

O LBSU entrará no jogo de domingo na esperança de manter os bons momentos: venceu por apenas três na última vez que entrou em quadra, o que pode ter inspirado os 26 pontos que deram ao LA Sierra no último domingo. LBSU obteve uma vitória retumbante por 83-57 sobre LA Sierra. O Praia era o grande favorito para esta partida e os resultados mostram porquê.

LBSU trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 17 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde março de 2024.

Enquanto isso, pode ter demorado uma prorrogação para terminar o trabalho, mas o UC Riverside finalmente conseguiu o resultado que esperava no domingo. Eles passaram por St. Thomas 81-79.

A vitória do LBSU elevou seu recorde para 6-8. Quanto ao UC Riverside, a vitória foi a sétima consecutiva em casa desde a temporada passada, elevando o recorde para 9-5.

A LBSU conquistou a vitória contra o UC Riverside em seu encontro anterior, em março de 2024, por um conclusivo 86-67. O LBSU tem outra vitória na manga ou o UC Riverside irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

UC Riverside é favorito com 4,5 pontos contra LBSU, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 4,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 138,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

LBSU venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra UC Riverside.