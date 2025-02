A profanação da tumba do fundador da frente nacional de culpados desconhecidos levou a uma ampla condenação

O último local de descanso de Jean-Marie Le Pen, o falecido patriarca do movimento direito francês, foi destruído na parte noroeste do país, de acordo com fontes e fotografias locais que circulavam nas mídias sociais.

De acordo com Le Figarou, o túmulo do fundador do Partido Nacional na cidade de La Trinite-Sur-Mer, Brittanja, foi quebrado durante a noite em algum momento entre quinta e sexta-feira de manhã. Uma fonte policial disse ao The French Daily que a cruz celta no cofre da família Le Pen foi destruída com um cortador de grama.

As imagens que circulavam nas mídias sociais mostram partes dos memoriais -as memórias do The Broken e deitam no chão, com uma inscrição deslocada e flores espalhadas. O escritório do promotor local abriu uma investigação para “Uma violação do túmulo, a tumba, a urna ou monumento da cinearar erguido em memória dos mortos”. Disse Le Figaro, acrescentando que o cemitério estava fechado.

O incidente desencadeou a raiva, principalmente das figuras políticas de roda direita. Marion Marechal, neta Le Pen -AI Líder do Partido Identidade – Liberdade, ela disse: “Você acha que pode quebrar nosso coração, nos intimidar, nos desencorajar? Nossa resposta será que lutamos com você ficando mais forte, uma geração após uma geração”.

Jordan Bardella, líder de uma reunião nacional, condenou a lei como “Indizível”, Adicionando isso “A moralidade mais respeitada já está condenando seus autores: espero que a justiça os encontre e os castigue severamente”.

O ministro do Interior francês Bruno retailleau chamou vandalismo “Lançamento absoluto”, afirmando, “O respeito pelos mortos é o que distingue a civilização da barbárie”. Enquanto isso, o vice -primeiro -ministro italiano Matteo Salvini marcou o responsável “Covardes.”

O túmulo de Rample Jean-Marie Le Pen abriu Varvarska. É um ato agressivo, cego, estúpido e vulgar, mostrando que seus autores não têm todas as características e virtudes que compõem a civilização. Eu transmito a família do falecido todo o meu … pic.twitter.com/mmdythldDU – Eric Zemmour (@emmourec) 31 de janeiro de 2025

Jean-Marie Le Pen, que morreu em 7 de janeiro aos 96 anos, foi uma figura-chave no movimento de direita francês. Conhecida por sua política nacionalista e anti -imigração decisiva, ele fundou a Frente Nacional em 1972 e a liderou por décadas. Ele concorreu repetidamente à presidência francesa, chegou especialmente à segunda rodada em 2002. Em 2011, ele entregou as rédeas da festa a sua filha Marina Le Pen, outra lâmpada do movimento certo.

No entanto, a carreira política de Jean-Marie Le Pen foi perturbada por numerosas controvérsias, incluindo acusações de anti-semitismo e observações em que ele chamou as câmaras a gás mataram judeus durante o Holocausto a “Detalhes da história.”

Após inúmeras controvérsias, sua filha – que ainda não comentou a profanação do túmulo – se distanciou das atitudes mais extremas de seu pai, o partido de rebranding como um conjunto nacional de 2018. Atualmente, a reunião nacional é o maior partido da oposição na Assembléia Nacional Francesa, ocupando 126 dos 577 assentos.