Legalmente, Trump é oficialmente empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos.

Washington, AO VIVO – O presidente eleito Donald Trump foi empossado como 47º presidente dos Estados Unidos, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, na Rotunda do Capitólio. Ele foi oficialmente empossado após ser empossado como Presidente dos Estados Unidos.

Aqui está o juramento de posse de Trump:

“Juro (ou afirmo) solenemente que exercerei fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos.”

 A atmosfera da Rotunda do Capitólio antes da posse de Donald Trump (Doc: VOA) Foto: VIVA.co.id/Natania Longdong

O juramento presidencial está estabelecido no Artigo II, Seção 1 da Constituição dos Estados Unidos. Os juramentos de outras autoridades federais, incluindo o vice-presidente, não estão incluídos na Constituição. O Congresso criou o juramento por lei.

As palavras “Deus me ajude” não aparecem no juramento constitucional. A frase teria sido pronunciada por George Washington em sua primeira posse, estabelecendo um precedente para os presidentes subsequentes. No entanto, não há provas históricas concretas de que Washington realmente o tenha feito.