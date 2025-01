Legislação introduzida na Câmara dos Representantes dos EUA para acabar com a designação do Paquistão como principal aliado não pertencente à OTAN

Um influente congressista republicano reintroduziu legislação na Câmara dos Representantes dos EUA para acabar com a designação do Paquistão como um importante aliado não pertencente à OTAN. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

Reintroduzida pelo congressista Andy Biggs, presidente do Governo Federal e do Subcomitê de Supervisão do Crime do Comitê Judiciário da Câmara, a legislação diz que o presidente não deve emitir uma certificação a esse respeito, a menos que o Paquistão continue a conduzir operações militares que contribuam para perturbar significativamente o porto seguro e a liberdade. de movimento da Rede Haqqani no Paquistão.

A certificação deve também indicar que o Paquistão tomou medidas para demonstrar o seu compromisso em impedir que a Rede Haqqani utilize o Paquistão como um porto seguro e que Islamabad está a coordenar activamente com o governo afegão para restringir o movimento de militantes como a Rede Haqqani, em todo o fronteira. Fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

Biggs apresentou o projeto pela primeira vez na Câmara dos Representantes dos EUA em janeiro de 2019 e, desde então, foi apresentado em todos os Congressos. No entanto, não conseguiu fazer qualquer progresso legislativo em todas as tentativas anteriores.