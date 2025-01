Legislador americano busca punição por masturbação masculina

Um senador do estado do Mississippi pediu a criminalização da “descarga” de “material genético” por prazer

Um democrata do Mississippi propôs legislação que multaria os homens em até US$ 10.000 por ejacular “sem intenção de fecundação do embrião”. O projeto de lei é uma manobra para chamar a atenção para as rígidas leis antiaborto do estado.

Um projeto de lei apresentado na segunda-feira pelo senador estadual Bradford Blackmon, a ‘Lei da Contracepção Começa com uma Ereção’, tornaria ilegal para “uma pessoa que doa material genético sem a intenção de fertilizar um embrião”. Se o projeto se tornasse lei, os homens que se masturbassem ou praticassem sexo não procriativo seriam multados em US$ 1.000 pela primeira infração, US$ 5.000 pela segunda infração e US$ 10.000 por todas as infrações subsequentes.

“Em todo o país, especialmente aqui no Mississippi, a grande maioria dos projetos de lei que tratam da contracepção e/ou do aborto concentram-se no papel das mulheres, enquanto os homens representam 50% da equação”, Blackmon disse em comunicado ao WLBT News. “Este projeto de lei enfatiza esse fato e introduz o papel dos homens na conversa”, ele acrescentou.













O julgamento da Suprema Corte dos EUA no caso Roe v. Wade garantiu o direito ao aborto desde 1973 até a decisão ser anulada em 2022. Depois do desaparecimento dos direitos ao aborto protegidos a nível federal, os estados individuais promulgaram as suas próprias leis sobre a questão, com redutos liberais como a Califórnia e Vermont a inscreverem os direitos ao aborto nas suas constituições, e uma dúzia de bastiões conservadores – incluindo o Mississippi – decretando proibições quase completas.

É improvável que o projeto seja aprovado na legislatura do Mississippi, dominada pelos republicanos, mas atraiu atenção significativa da mídia em todos os EUA. Esse, disse Blackmon, era seu objetivo.

“Quando é apresentado um projeto de lei que regulamenta o que um homem pode fazer com seu corpo em sua própria casa, de repente as pessoas ficam agitadas”. ele disse à Newsweek. “Estou tentando descobrir quando o governo pode ditar o que você faz na privacidade da sua casa. Isto é evidente quando as leis regulam os homens.”

O projeto de lei de Blackmon não é o primeiro desse tipo. Em 2017, a deputada estadual do Texas, Jessica Farrar – uma democrata – introduziu a “Lei do Direito do Homem de Saber”, que incluía penalidades para a masturbação e um período de espera de 24 horas para homens que procurassem uma colonoscopia, vasectomia ou prescrição de Viagra.

O nome da lei era a peça “O Direito da Mulher de Saber”, um panfleto antiaborto distribuído por organizações pró-vida e religiosas. “Vamos ver o que o Texas fez com as mulheres”, Farrar disse à CNN na época. “E se os homens tivessem que passar pelos mesmos procedimentos intrusivos?”