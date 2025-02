Legisladores, especialistas jurídicos alertam que a trava da USAID é inconstitucional

Os legisladores e especialistas jurídicos alertam os esforços do governo Trump para fechar a agência de assistência externa do governo é inconstitucional e é provável que os desafios nos tribunais sejam prováveis.

Durante o fim de semana, os agentes do departamento de eficiência do governo (DOGE) assim entrou na instalação da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) dos Estados Unidos. A equipe começou a deixar os sistemas internos no domingo e foi instruída a não entrar na sede do edifício Ronald Reagan na segunda -feira.

Tesla e o CEO da SpaceX, Elon Musk, que lidera Doge, disseram que sua equipe trouxe uma “lasca de madeira” para a USAID no fim de semana. Por dias, ele criticou a USAID em sua plataforma de mídia social X e levantou acusações de corrupção contra a agência independente que prestou assistência humanitária e de desenvolvimento a países de todo o mundo há mais de 60 anos.

“Não temos um quarto ramo do governo chamado Elon Musk, e isso será muito claro”, disse o representante Jamie Raskin (D-Md.) Em uma conferência de imprensa com outros legisladores democratas fora da sede da USAID. “Essa interferência ilegal e inconstitucional com o poder do Congresso está ameaçando vidas em todo o mundo”.

Durante um evento organizado em X ao amanhecer na segunda -feira, Musk disse que a USAID é uma “bola de minhoca” que está “fora de reparo” e que o presidente concordou em fechá -lo. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse na segunda -feira que assumiu o cargo de administrador interino da USAID em meio a especulações de que Trump poderia tentar mesclar a agência despojada no Departamento de Estado.

Mas, embora Trump possa fazer mudanças nas margens, como fez com sua proibição de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) em todo o governo federal, legisladores e especialistas jurídicos argumentam que nem o presidente nem seus agentes podem eliminar unilateralmente com a agência .

“Musk e talvez o Congresso devam reconhecer que isso não é o mesmo que a aquisição corporativa de outro negócio. Como a USAID é uma agência independente, apenas um ato do Congresso pode aboli -lo. Mesmo fechando a agência, mas simplesmente deixá -la nos livros, deve desencadear desafios legais ”, disse James DeSimone, advogado de emprego e direitos civis na lei de V. James DeSimone.

Os críticos disseram que, desde que o presidente John F. Kennedy criou a USAID usando uma ordem executiva em 1961, o presidente Trump pode eliminá -la através da ordem executiva. Mas essa não é a história completa.

O Congresso então aprovou uma lei, o Reforma e reestruturação da lei dos assuntos externos de 1998codificando a USAID como uma agência independente.

DeSimone também disse que os funcionários profissionais da função pública não são os mesmos que os políticos nomeados, que servem como prazer do presidente e Você pode pedir que você renuncie ou descarte a qualquer momento.

“Eles têm o devido processo legal e proteções legais projetadas para evitar essas represálias políticas ilegais”, disse DeSimone. “E você não pode colocar milhares dessas pessoas em uma licença sem seguir os regulamentos federais e notificar. Por quanto tempo eles seriam licenciados? A licença remunerada de longo prazo, sem fim, é o mesmo que o término ilegal.

Mesmo os contratados de serviços pessoais, empregados pela USAID, mas não desfrutam das proteções legais de contratação direta, têm um apoio integrado em seus contratos. Um funcionário da USAID disse à Hill que seu contrato exige 15 dias de notificação e um motivo para rescindir o contrato.

Trump se retirou na segunda -feira com o argumento de que apenas um ato de ação poderia desmantelar a USAID.

“Não me parece. Não quando se trata de fraude. Se houver fraude. Essas pessoas são loucas. E, se for fraude, você não teria um ato de congresso, e não tenho certeza de Faça de qualquer maneira “, ele disse Trump

Embora a USAID não seja uma organização imperfeita, especialistas disseram ao Hill que os ataques impostos por Musk e Trump contra a agência eram imprecisos.

“O que vou dizer é que não é que o regime de assistência americana seja perfeito. Na verdade, acho que as declarações muito corruptas estão erradas, há muitas evidências que apontam para taxas muito baixas de corrupção na assistência dos Estados Unidos, mas definitivamente existem coisas que podem ser feitas com mais eficiência “, disse Charles Kenny, membro do Centro do Centro de Desenvolvimento Global.

Dois outros Centro de Desenvolvimento Global, Justin Sandefur e Rachel Bonnifield, também desacreditaram uma das declarações de Musk que apenas 10 % do dinheiro da USAID atinge seus beneficiários planejados.

“Esta é uma interpretação tremendamente incorreta e enganosa de uma estatística diferente: que 10 % dos pagamentos da USAID são feitos diretamente às organizações no mundo em desenvolvimento. Os 90 % restantes incluem todos os bens e serviços que a USAID, empresas americanas e organizações baseadas na fé oferecem em espécie, desde medicamentos para o HIV a auxílios alimentares emergenciais, redes de cama de malária e tratamento para desnutrição aguda “, disseram os bolsistas em seus análise.

“E é absolutamente crucial desacreditar essa reivindicação falsa porque está sendo usada como parte do pretexto para (ilegalmente) dissolver a USAID em sua totalidade”.

Fonte