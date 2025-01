Legisladores pedem que a FTC divulgue o último relatório sobre gerentes de benefícios farmacêuticos

Um grupo bipartidário e bicameral de legisladores está pedindo à Comissão Federal de Comércio (FTC) que vote para divulgar um relatório provisório da equipe sobre gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs).

Os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) e Josh Hawley (R-Mo.), juntamente com os deputados Jake Auchincloss (D-Mass.) e Diana Harshbarger (R-Ten.), Escreveram à FTC à luz de um próxima reunião aberta da comissão em 14 de janeiro para considerar a publicação de um segundo relatório provisório da equipe sobre o PBM.

“Os PBMs foram originalmente criados para gerir o benefício dos medicamentos prescritos em nome dos planos de saúde, negociando diretamente com os fabricantes de medicamentos e estabelecendo redes de farmácias para os seus pagadores contratados”, escreveram os legisladores.

“Mas ao longo dos anos, estes intermediários antes pouco conhecidos transformaram-se em conglomerados gigantescos e verticalmente integrados que controlam todos os elos da cobertura e cadeia de entrega de medicamentos, incluindo farmácias e planos de saúde”.

A FTC iniciou a sua investigação sobre PBMs em 2022. No ano passado, a agência publicou o seu primeiro relatório provisório da equipe sobre os PBM, que concluiu que os PBM dominantes e verticalmente integrados utilizam a sua enorme quota de mercado para lucrar com os pacientes e os farmacêuticos independentes.

A presidente da FTC, Lina Khan, disse na época que o relatório destacava como os PBMs “podem espremer farmácias independentes das quais muitos americanos, especialmente aqueles em comunidades rurais, dependem para cuidados essenciais” e “aumentar o custo dos medicamentos, incluindo cobrar caro dos pacientes por medicamentos contra o câncer .

As reformas do PBM foram incluídas em projectos anteriores da lei de financiamento do governo no mês passado, mas acabaram por ser deixadas de fora. O pacote teria incluído uma proibição de vincular a compensação do PBM ao preço de tabela do Medicare de um medicamento, bem como a exigência de que os PBM “repassem integralmente 100 por cento dos abatimentos e descontos de medicamentos… ao empregador ou ao plano de saúde”.

O segundo relatório provisório da equipe em consideração inclui conclusões do estudo da FTC sobre as práticas de contratação de PBM.

Este grupo de legisladores que escreveu à FTC apresentou legislação No mês passado, proibiria a propriedade conjunta de PBMs e farmácias, chamando a prática de “sério conflito de interesses”. Eles citaram o relatório da FTC do ano passado como base para este projeto de lei.

“Esperamos que um segundo relatório intercalar lance mais luz sobre a indústria, o que será inestimável para os decisores políticos à medida que as prioridades políticas do 119º Congresso tomam forma”, escreveram.

“Assim, instamos a FTC a emitir rapidamente o seu segundo relatório provisório do pessoal e a continuar a investigar os graves efeitos da indústria de PBM sobre os pacientes, os contribuintes e as farmácias independentes.”

A FTC reunião da comissão aberta será realizado virtualmente no dia 14 de janeiro às 11h EST. Será dado tempo para que membros do público se dirijam à comissão.

Fonte