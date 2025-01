Legisladores republicanos criticam Biden por conceder a Medalha da Liberdade a Soros e Clinton

Os legisladores republicanos criticaram o presidente Biden por conceder a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria civil do país, ao filantropo bilionário George Soros e à ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

No total, o comandante-em-chefe cessante distribuiu no sábado 19 medalhas. Além de Soros e Clinton, a editora-chefe da “Vogue”, Anna Wintour, o ator Denzel Washington, o chef José Andrés, o cientista Bill Nye, o jogador de futebol profissional Lionel Messi e a lenda da NBA Earvin “Magic” Johnson, juntamente com outras 11 pessoas, eles receberam o prêmio. honra.

“Como ícones culturais, declarações desafiadoras, declarações dignas, humanitários, estrelas do rock, estrelas do esporte, vocês alimentam os famintos, dão esperança aos que sofrem e criam os sinais e sons dos nossos movimentos e das nossas memórias. Você sabe, é incrível”, disse Biden.

Mas o presidente recebeu reação negativa dos legisladores republicanos em ambas as câmaras por conceder a medalha a Soros, um megadoador democrata de longa data, e a Clinton, uma ex-candidata presidencial.

“Aparentemente, para receber a mais alta honraria civil do presidente Biden, basta doar milhões para ele e sua família”, disse o senador Rick Scott (R-Flórida). ditado em uma postagem de sábado no X. “20 de janeiro não pode chegar em breve.”

Soros, um húngaro-americano de ascendência judaica, tem sido frequentemente criticado pela direita política.

“Joe Biden concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade a Hillary Clinton e George Soros em vez de Daniel Penny”, disse o deputado Eli Crane (R-Ariz.) escreveu Sábado, dia 10 “Diz tudo o que você precisa saber. Contagem regressiva para 20 de janeiro.”

Clinton foi aplaudida de pé quando foi apresentada na cerimônia. O senador por Nova York foi chefe do Departamento de Estado durante a administração do ex-presidente Obama. Ele perdeu nas eleições gerais de 2016 para o presidente eleito Trump.

“Joe Biden concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil de nossa nação, a Hillary Clinton e George Soros”, disse o deputado Andrew Clyde (R-Ga.) escreveu Sábado na plataforma de mídia social X. “Que piada.”

No primeiro trimestre de 2024, o Fundo para a Reforma Política, uma organização sem fins lucrativos fundada e financiada por Soros, doou 60 milhões de dólares a um Super PAC liberal, o Democracy PAC, que apoiou os candidatos do Partido Democrata durante o ciclo eleitoral de 2024. de acordo com às apresentações da Comissão Eleitoral Federal (FEC).

“Dar a Soros a Medalha da Liberdade é ultrajante, mas não surpreendente”, disse o senador Tom Cotton (R-Ark.). ditado no sábado. “Os políticos democratas apoiam mais os criminosos do que os policiais. Eles querem criminosos violentos de volta às ruas. Se você quer menos crimes: vote nos republicanos”.

