Lei dos Investidores Estrangeiros de Prabowo para a Infraestrutura na Indonésia

Yakarta, vivo – O presidente Prabowo Subianto convidou a construção estrangeira e os investidores do exterior para participar da construção da infraestrutura da Indonésia.

Pabowo disse que o desenvolvimento da infraestrutura ainda seria uma prioridade para o trabalho do governo nos próximos cinco anos.

“As extensas e várias condições geográficas da Indonésia fazem muitas comunidades isoladas e, para fechá -lo, lançamos um programa ambicioso em associação com o setor privado”, disse o presidente enquanto conversamos através de uma videoconferência de sua residência em Hambalang, Java Ocidental, Na quinta, quinta -feira, quinta -feira, no topo da Cúpula Mundial dos Governos de Eventos em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

 O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, enquanto participava da abertura do XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Congresso (Foto Fonte: Captura do YouTube da Secretaria Presidencial)

“Também abri o setor de infraestrutura para o setor privado e convidei empresas privadas do exterior e do mercado doméstico”, disse Prabowo.

Posteriormente, Pabowo mencionou projetos de desenvolvimento que incluem importantes setores de infraestrutura, como estradas, pontes, portos, aeroportos, rotas de distribuição de energia e redes digitais que conectariam todas as pessoas indonésias onde quer que estejam.

O presidente acredita que a conectividade não se limita apenas à conexão de pessoas, mas também desencadeia o crescimento da economia da comunidade.

“A conectividade digital também é uma preocupação especial também, porque em um mundo conectado (a rede de comunicação) não é mais um luxo, mas uma necessidade. Portanto, também atribuímos o espectro WiFi de 6 GHz para serviços públicos”, disse o presidente.

Então, o presidente declarou que o governo aumentou a capacidade da Internet para dobrar, para que os jovens em áreas remotas tenham o mesmo acesso para provar que na capital.

“Esta etapa também garante que cada pessoa na Indonésia, das áreas mais remotas até o coração da capital de Yakarta, tenha a mesma oportunidade de acessar o espaço econômico digital para aprender, inovar e prosperar”, continuou o presidente.

A Cúpula do Governo Mundial é uma conferência de alto nível que os Emirados Árabes Unidos em Dubai comemoram rotineiramente todos os anos em Dubai.

No fórum, líderes de vários países se reuniram com instituições mundiais como as Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, Fundos Monetários Internacionais (FMI), especialistas de vários setores, organizações da sociedade civil, indústria e setor privado.

O fórum foi realizado pela primeira vez em 2013 em Dubai, enquanto este ano, a delegação indonésia em Dubai foi dirigida pelo ministro coordenador da economia de Airlangga Hartarto. (Formiga)