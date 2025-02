Leia: Carta Danielle Sassoon para Pam Bondi no caso de Eric Adams

Danielle Sassoon, advogada dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, renunciou a sua posição depois que o Departamento de Justiça (DOJ) ordenou que ele retirasse as posições contra o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (Eric Adams (D (D (D (D (D (D (D (D (D. ).

Um porta -voz do Ministério Público dos Estados Unidos confirmou que Sassoon renunciou ao seu cargo na quinta -feira à tarde.

O Departamento de Justiça disse a Sassoon que as acusações contra Adams devem ser removidas, argumentando que o caso “interfere incorretamente” com a campanha de re -eleição de Adams e restringiu sua capacidade de lidar com a imigração ilegal e o crime violento.

Em uma carta ao procurador -geral Pam Bondi, Sassoon escreveu que os advogados de Adams “instaram repetidamente o que era equivalente a um quid pro quo”.

Leia a carta de Sassoon, obtida pela NewsNation, aqui:

Fonte