Leighton Meester é um policial de uma pequena cidade no trailer de Good Cop Bad Cop

A CW publicou o oficial. policial bom/policial mau trailer da próxima comédia dramática, estrelada pelo ex-aluno de Gossip Girl, Leighton Meester. A série está programada para estrear na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025.

Isso marca o primeiro grande projeto solo de Meester para TV em muito tempo, depois de estrelar a comédia Single Parents, que encerrou suas duas temporadas em 2020. Além da nova comédia da CW, ela também será vista na próxima segunda temporada de The Buccaneers. .

Assista ao trailer de Good Cop/Bad Cop abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de Good Cop Bad Cop?

O vídeo mostra Meester como uma policial de uma pequena cidade, que não tem escolha a não ser se juntar a seu irmão mais novo, Henry, depois de reclamar de estar cercada por policiais novatos. Também conta com a participação do marido de Meester, Adam Brody (The OC). O elenco também inclui Luke Cook como Henry Hickman, Clancy Brown como Hank Hickman, Devon Terrell como Shane Carson, Scott Lee como Joe Bradley, William McKenna como Sam Szczepkowksi, Shamita Siva como Sarika Ray, Blazey Best como Nadia Drozdoca, Grace Chow como Lily . Lim e muito mais.

Good Cop/Bad Cop é criado e produzido por John Quaintance. Os produtores executivos são Chloe Rickard, Jeff Wachtel, Phil Lloyd e o diretor do piloto Trent O’Donnell. A série é uma produção da Future Shack Entertainment, ITV Studios e Jungle Entertainment.

“A série gira em torno de Lou e Henry, uma equipe improvável de irmãos detetives em uma pequena força policial no noroeste do Pacífico”, diz a sinopse. “Eles devem lidar com moradores coloridos, uma grave falta de recursos e uma dinâmica muito complicada entre eles e seu chefe de polícia, Big Hank, que acaba por ser seu pai.”