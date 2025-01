Lembrando a firmeza do fundador da NU, Kiai Bisri, Cak Imin: ele tem princípios firmes, nunca cede

Jacarta – O presidente geral do DPP do Partido do Despertar Nacional (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, também conhecido como Cak Imin, participou da visita de um dos fundadores do Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri foi o número 46. O evento da turnê foi combinado com a turnê de Nyai Nur Khodijah e o 110º aniversário de Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Jombang.

Kiai Bisri é bisavô de Cak Imin e fundador do internato islâmico Mambaul Maarif Denanyar.

“Sim, graças a Deus, esta noite o Haul de Mbah Bisri e o Milad do internato islâmico em Denanyar estão funcionando perfeitamente. Mbah Bisri é meu bisavô. Ele foi o fundador de Denanyar e junto com Hadratussheikh Mbah Hasyim Asy’ari fundou NU”, disse Cak Imin em Denanyar, citado na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025.

Cak Imin, que também é Ministro Coordenador para o Empoderamento Comunitário, lembra-se de Kiai Bisri como uma figura que tinha princípios fortes. Ele disse que o falecido Kiai Bisri também era clérigo.

Disse que durante a sua vida Kiai Bisri também participou activamente na luta pelos interesses do povo no mundo da política.

“Ainda mantenho o espírito de Mbah Bisri. Realizo isso todos os dias. O que é isso? Ou seja, firmeza de atitude. Tenha princípios firmes, nunca desista”, disse ele.

 Evento de transporte, um dos fundadores da Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri.

Ele falou sobre a época em que Kiai Bisri serviu como membro do DPR do Partido de Desenvolvimento Unido (PPP) até 1980.

“Mesmo quando era membro do DPR, ele nunca quis aceitar vários princípios que pareciam entrar em conflito com as crenças e a lógica”, disse o político veterano conhecido como Gus Muhaimin.

Enquanto isso, o Presidente do Conselho DPP PKB Shura, KH. Ma’ruf Amin considera Kiai Bisri um ulemá completo. Para Ma’ruf, Kiai Bisri não é apenas um especialista em jurisprudência, mas também um especialista em governo.

“Mbah Bisri é um clérigo completo, é raro encontrar um clérigo tão completo quanto ele. Como clérigo ele preparou um sucessor que é yatafaqqahu fiddin. Por quê? Porque os clérigos não vivem para sempre”, disse Kiai Ma’ruf.

Kiai Bisri é um dos fundadores da Jam’iyyah NU que nasceu em Pati, Java Central em 1886. Kiai Bisri é um dos Muassis da NU junto com Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy’ari e KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam ).

Kiai Bisri é o terceiro chefe da fundação Jam’iyyah NU, conhecido como especialista em jurisprudência islâmica e política islâmica.